Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtları gösteri düzenledi
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Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtları gösteri düzenledi

19.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:36
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtları gösteri düzenledi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri protesto edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri protesto edildi.

Ülkenin farklı bölgelerinden başkente gelen göstericiler, farklı gruplar halinde şehrin çeşitli noktalarından yürüyerek, Kahramanlar Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Zorunlu aşıya hayır", "Bize neden yalan söylüyorsunuz?" "Aşı diktasına hayır", "(Başbakan Sebastian) Kurz gitmeli" yazılı pankartlar açtı.

Hükümetin dün bir kez daha ülke genelinde sert kısıtlamaların uygulanacağını açıklaması üzerine düzenlenen gösteride yapılan konuşmalarda, iktidarın aldığı kararlara tepki gösterildi.

Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin sonlandırılması talebinde bulunan konuşmacılar, iktidarın toplumu korkutarak zorunlu aşıya zemin hazırlamaya çalıştığını iddia etti.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle işsizlik ve fakirliğin arttığına işaret eden konuşmacılar, dijital platformlarda düzenlenen test ve zorunlu aşı karşıtı imza kampanyalarına destek verilmesi çağrısında bulundu.

Polis gösterinin sonlandırılmasını istedi

Polisin yerel şarkıcıların da sahneye çıktığı gösterinin sonlandırılmasını istemesi üzerine, protestocular bu karara tepki gösterdi.

Daha sonra polis ve protestocular arasında süren pazarlık sonucunda göstericilerin sessiz yürüyüş yapmalarına izin verildi.

Avusturya'da hükümet, dün yaptığı açıklamada, 26 Aralık'tan geçerli olmak koşuluyla bir kez daha alışveriş, kişisel bakım merkezleri ve okulların 3 hafta süreliğine kapatılacağını duyurmuştu. Dünkü kararla ülkede 3'üncü kez sıkı karantina önlemleri hayata geçirilmiş olacak. Virüsün ilk görüldüğü mart ayında karantina kararı alan hükümet, sonbaharda vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle ikinci karantina kararını 17 Kasım-6 Aralık'ta uygulamıştı.

Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 296 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 337 bin 209'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 82 artarak, 5 bin 209'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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