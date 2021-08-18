Avustralya'da süpermarket rafından çıkan piton korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya'da süpermarket rafından çıkan piton korkuttu

Avustralya'da süpermarket rafından çıkan piton korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avustralya'da bir süpermarket rafında ortaya çıkan 3 metre uzunluğundaki piton, müşterilere korku dolu anlar yaşatırken, o sırada alışveriş yapan bir yılan avcısı tarafından yakalandı.

Avustralya'da bir süpermarket rafında ortaya çıkan 3 metre uzunluğundaki piton, müşterilere korku dolu anlar yaşatırken, o sırada alışveriş yapan bir yılan avcısı tarafından yakalandı.

Dev böceklerin, vahşi hayvanların, yılanların günlük hayatın bir parçası olduğu Avustralya'da süpermarkette benzer bir olay yaşandı. Sydney'de gönüllü olarak yılan avcılığı yapan Helaina Alati, baharat reyonunda alışveriş yaptığı sırada rafta karşısına 3 metre uzunluğunda dev bir piton çıktı. Marketteki diğer müşteriler panik yaşarken, Alati yılanı soğukkanlılıkla etkisiz hale getirip dışarı çıkardı. Alati bir torbaya koyduğu yılanı daha sonra ormanlık bir bölgede doğaya saldı. Süpermarket, yılan dışarı çıkarıldığı sırada tahliye edildi.

Market rafında karşılaştığında yılanla arasında yalnızca 20 santim mesafe olduğunu belirten Helaina Alati, pitonun yalnızca "Merhaba" demek istediğini söyledi. Yılanın kendisinin karşısına çıkmasının büyük bir şans olduğunu ifade eden Alati, "Çoğu insan çılgına dönerdi" dedi. Yılanın saldırgan olmadığını ve kolayca torbaya girdiği söyleyen Alati, "İlginç yerlerde yılan görmeye alışığım ama bunun bir süpermarkette olmasını beklemezdim" diye konuştu. - SİDNEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Işın Karaca Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Mesut Özil Samet Aybaba Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avustralya'da süpermarket rafından çıkan piton korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:03:06. #1.15#

title