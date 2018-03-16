Avşar'dan Devlet Bahçeli'ye Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kurultay öncesi tüm Malatyalılara seslenen Avşar, "Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan kurultaya bütün hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine kurultay öncesi bir ziyaret gerçekleştiren MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılvauz, Osmaniye milletvekili Ruhi Ersoy ve son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaretler gerçekleştirdi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ile bir süre istişarelerde bulunan Avşar, burada yaptığı açıklamada" Başbuğ Alparslan Türkeş'in dediği gibi, Ülkücüler, insanlık alemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır" dedi. MHP Genel Merkez'de Osmaniye milletvekili Ruhi Ersoy ile de bir araya gelen Avşar, Malatya'daki faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ersoy, Avşar ve ekibine başarılar dileyerek, "Malatya haklı olduğu yere gelecektir. Bülent başkanımızla birlikte Malatya'da artık MHP zamanı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Malatya'nın artık MHP'nin kalesi olması için var gücümüzle çalışacağız"

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, daha sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bir süre istişarelerde bulunan Avşar, Malatya'daki faaliyetleri hakkında bir dosya sunarak, kısa bir bilgilendirme konuşması yaptı. Avşar, "5 aylık süreçte Malatya'da tüm teşkilatlandırmayı hallettik. Birlik ve beraberlik için yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü düzenledik. Genel Merkezimizin emrinde il teşkilatımız olarak çalışmalara tüm hızımızla devam ediyoruz. Kurultayımız için Malatya'dan 10 otobüs ile Ankara'ya geliyoruz. 2019 seçimlerinde hedefimiz MHP 'nin artık Malatya'da var olduğunu göstermektir. Teşkilatlarımız ile birlikte Malatya'nın artık MHP'nin kalesi olması için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli ise, MHP Malatya İl Başkanlığının ve teşkilatların çalışmalarından memnun olduğunu ve başarılar dilediğini açıkladı. - MALATYA