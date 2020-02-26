Avrupalı gençler Bayraklı'ya gelecek

26.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:17

Bayraklı Belediyesi, Pi Gençlik Derneği ile iş birliği protokolü imzalarken, protokole göre Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde çeşitli ülkelerden gelecek gençler, belediye bünyesindeki sosyal-kültürel etkinliklere katılacak, ve gençlerle ortak proje gerçekleştirecek.



Bayraklı Belediyesi, Pi Gençlik Derneği ile iş birliği protokolüne imzaladı. Konuyla ilgili protokol imzaları, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Pi Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seda Şahin tarafından atıldı. Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine dernek gönüllüsü çok sayıda genç katıldı.



Türkiye'de 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 92'sinin gönüllülük temelinde hiçbir faaliyete katılmadığını belirten Bayraklı Belediyesi Ar-Ge Müdürü Osman Çağrı Şahin, "Gençler ve çocuklar üzerine hep bir gelecek kurgusu yapılır; ama biz, 'Çocuklar ve gençler şimdiki andır' diyoruz. Bir söz var; 'Kimileri 25'inde ölür 75'inde gömülür' diye. Biz Bayraklı'daki herkesin 7'sinde de 70'inde genç kalması için çabalayacağız. Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı vizyon projemiz için bugün küçük bir adım atacağız. Pi Gençlik Derneği, AB projelerini ve programlarını takip ediyor. Şu anda 400'ün üzerinde gence ulaştılar. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden gençlerle değişim programı yapıyorlar. Gençlere çok önemli katkıları var" dedi.



"Biz başka türlü bir kent hayal ediyoruz"



Bir öğretmen olarak, çocuklarla ve gençlerle buluşmanın kendisine her zaman heyecan verdiğini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sizler bizim umudumuz, geleceğimizsiniz. Temel projelerimizde çocuklar, gençler ve kadınlar var. Biz başka türlü bir kent hayal ediyoruz. Alışılagelmişin dışında şeyler yapalım istiyoruz. O yüzden bu kenti çocuklarımızla ve gençlerimizle idare etmek istiyoruz. 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti' vizyonumuz kapsamında öncelikle Bayraklı'da çocuk ve gençlik meclisleri kuracağız. Burada çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini duymak istiyoruz. İkinci aşamada bu meclislere İzmir ve Türkiye genelinden çocuklarımızı çağıracağız. 4. yılın sonunda da çeşitli ülkelerden çağırdığımız gençler ve çocuklarımızın katılacağı bir parlamento oluşturmayı hedefliyoruz. İstiyoruz ki dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar bu parlamentolara katılsın, orada duygu ve düşüncelerini dile getirsin" diye konuştu.



Protokol ne sağlayacak?



Konuşmaların ardından, nasıl bir kent istediklerini anlatan gençleri dinleyen Başkan Sandal soruları da yanıtladı. İmzalanan protokol kapsamında Avrupa'dan gelen 18-30 yaş arası gençler, Bayraklı Belediyesi bünyesindeki sosyal ve kültürel faaliyetlere uzun dönemli (1 yıla kadar) katılabilecek. Belediye bünyesinde Erasmus Plus programı altında yeni faaliyetler oluşturulacak ve Bayraklı'daki gençler için cazip, talep gören projeler gerçekleştirilebilecek. Tüm bu faaliyetler Avrupa Dayanışma Programı tarafından finanse edilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA