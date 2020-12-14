Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı
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Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı

14.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:09
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görüneceğini ortaya koyan fotoğraflar paylaştı.

 Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görüneceğini ortaya koyan fotoğraflar paylaştı.

Milyonlarca insanın Ay'da yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) paylaştığı görüntüler, Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyan görselleri paylaştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi de (NASA), insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurmasının ardından Ay'da kalacak olan ilk astronatların nerede barınacağına ilişkin detaylar yer aldı. NASA, 2024'e kadar Ay'a bir kadın ve bir erkek göndereceğini taahhüt ederken 9 Aralık'ta Artemis adlı uzay görevine uygun gördüğü 18 astronotun adını açıklamıştı. Söz konusu görevin bir kısmı, dünyanın biricik uydusunda sürdürülebilir bir koloni inşa etmeyi içeriyor. Kolonideki mühendislerin, kraterlerdeki buzdan su üretmek gibi Ay'daki kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor.

EVLERİN ASTRONOTLARI RADYASYONA KARŞI KORUMASI PLANLANIYOR

Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) danışman Aidan Cowley konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olmalı çünkü Ay'ın, Mars'ın veya bunun ötesinde herhangi bir şeyin keşfi konusunda gerçekten ciddiysek bu çok yakında ustalaşmamız gereken teknolojidir" ifadelerini kullandı. Koruyucu tuğlalar yapmak için pudra şekeri kadar ince olan Ay toprağı 'regolit'i kullanma planlarına liderlik eden Cowley'nin, astronotların yaşayacağı silindir şeklindeki yapıların on yıl içinde inşa edilmeye başlanacağına inandığı ve yapıların astronotları radyasyona maruz kalmaya karşı korumaları gerektiğine inandığı ifade edildi.

GÖREVLERİNİN İLK YILINDA MOBİL YAŞAM ALANLARINDA YAŞAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bilim insanlarının, bir metre derinliğinde regolit duvarlar ve çatı kullanmanın binaları Ay'daki radyasyona ve donma sıcaklıklarına karşı koruyacağına inanıldığı belirtildi. Astronotların muhtemelen görevlerinin ilk birkaç yılında basınçlı, mobil yaşam alanlarında yaşayacağı ancak daha kalıcı bir üssün Shackleton kraterinin yakınında olabileceği belirtildi. Bu kraterin Ay'ın sürekli güneş ışığı olan güney kutbunda olduğu ifade edildi.

"NİYETİM, AY'DA KALICI BİR BAZ İSTASYONU KURMAK"

Ay'da kurulacak koloniye 'Ay Köyü' (Moon Village) adını veren ESA Genel Müdürü Jan Wörner'ün ise konuyla ilgili olarak, "Niyetim, Ay'da kalıcı bir baz istasyonu kurmak. Bunun anlamı, farklı üye devletler için, dünyanın farklı ülkeleri için açık bir istasyon" diye konuştu.


Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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