Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti
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Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

08.10.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:00

Dünya çapında 36 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinde yeniden yükselişe geçti. Almanya, Fransa ve İtalya'da aylar sonra koronavirüs vaka ve ölü sayısı en yüksek rakama ulaştı.

Koronavirüs salgınına karşı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında çok sıkı önlemler alarak diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi atlatan Almanya'da vaka sayısı havaların soğumasıyla birlikte tırmanışa geçti. Fransa'da ise vaka sayısının artmasıyla birlikte işletmelere yeni kısıtlamalar getirildi. Mekan sahipleri bu kısıtlamaları protesto etti.

BİR GÜNDE 4 BİN VAKA TESPİT EDİLDİ

Almanya'nın en önemli sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde 4.058 insanda koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Güncel verilere göre ülke genelindeki toplam vaka sayısı 310.144'e çıkarken bu sayı 9 Nisan'dan beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. 9 Nisan'da Almanya'da günlük vaka 4.885 olarak açıklanmıştı. Almanya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının da 16 olduğu belirtildi. Almanya'da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 9.578 olarak açıklandı.

BULGARİSTAN'DA BİR GÜNDEKİ EN YÜKSEK VAKA GÖRÜLDÜ

Koronavirüs salgınıyla ilgili bir rekor da Bulgaristan'dan geldi. Bulgaristan'da son 24 saat içerisinde 437 koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Bu sayı corona virüsü salgınının ülkede ilk kez görüldüğü günden beri en yüksek sayı olduğu belirtildi. Bulgaristan'daki toplam Covid-19 vaka sayısı 22.743 olarak açıklandı. Son dönemde vaka sayısının artış gösterdiği Bulgaristan'da Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısının 873 olduğu belirtildi.

FRANSA'DA BİR GÜNDE 18 BİN POZİTİF VAKA GÖRÜLDÜ

Son haftalarda koronavirüs vaka sayısının büyük bir ivmeyle arttığı Fransa'da ise yeni vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı. Fransız yetkililer son 24 saat içerisinde 18.746 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

İTALYA'DA DA ARTIŞ YAŞANIYOR

Koronavirüs salgınını yavaşlatmayı başaran İtalya'da son günlerde vaka sayısı hızlı bir artış gösteriyor. Önceki gün 10.489 insanda koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. 7.500'den fazla hastanın hastanede Covid-19 için tedavi olduğu açıklandı. 29 Ağustos'ta 4.530 insanda korona tespit edildiği açıklanırken o dönemden beri yüzde 65'lik bir artış olduğu belirtildi.

Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti
Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti
Haber Yorumları (15)
PAŞALI: Bu koronavirüs olayı dünya nüfusunu azaltmak için oynanan bir oyundur.
Cevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır
PAŞALI: OFLİ: Kazanan virüs aşısını bulan Amerika veya Çin olacak. aralarında problemler var çözmeye çalışıyorlar. Bill Gates'' de işin içinde.
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OFLU: güzel oyun öyleyse, kazananı kim oluyor peki her ülkede herkesde olan bu virüsün ?
1 Yayından Kaldır
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