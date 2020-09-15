Avrupa ülkeleri hangileridir? Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin isimleri, Avrupa kıtası ülkeleri siyasi haritası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa ülkeleri hangileridir? Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin isimleri, Avrupa kıtası ülkeleri siyasi haritası

Ülkemizin topraklarının bir parçasının da bulunduğu ve birçok ülkenin yer aldığı Avrupa kıtasının ülkeleri nelerdir merak ediliyor. Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin yer aldığı Avrupa kıtası ülkeleri hangileridir? Avrupa kıtası ülke isimleri, kıta haritası ve tüm detaylar haberimizde...

Avrupa ülkeleri hangileridir? Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin isimleri, Avrupa kıtası ülkeleri siyasi haritası
15.09.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:51

Avrupa ülkeleri nelerdir? Avrupa kıtasında toplam kaç ülke vardır? Avrupa kıtası siyasi haritası gibi bilgiler bilgi yarışmalarında, lise ve üniversite sınavlarında, kpss de soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan iyi bilmemiz gerekiyor. Peki Avrupa ülkeleri nelerdir? İsimleri nedir? Avrupa kıtası hakkında tüm bilgiler sizlerle.

AVRUPA ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

Avrupa kıtasında toplamda 51 ülke bulunmaktadır. Afrika'nın kuzeyinde ve Asya kıtasının doğusunda bulunan Avrupa kıtası yarımada şeklindedir ve dünyanın en küçük 2. kıtasıdır. Şimdi Avrupa kıtasındaki ülkeler nelerdir, Avrupa kıtası ülkelerinin isimlerini paylaşalım. Ülke isimlerini bölgelere göre yazalım.

Doğu Avrupa ülkeleri:

  • Azerbaycan
  • Beyaz Rusya
  • Bulgaristan
  • Ermenistan
  • Gürcistan
  • Kazakistan
  • Moldova
  • Romanya
  • Rusya
  • Ukrayna

Orta Avrupa ülkeleri:

  • Çek Cumhuriyeti
  • Macaristan
  • Polonya
  • Slovakya
  • Slovenya

Kuzey Avrupa ülkeleri:

  • Birleşik Krallık
  • Danimarka
  • Estonya
  • Finlandiya
  • İzlanda
  • İrlanda
  • Letonya
  • Litvanya
  • Norveç
  • İsveç

Güney Avrupa ülkeleri:

  • Arnavutluk
  • Andorra
  • Bosna-Hersek
  • Hırvatistan
  • Türkiye
  • Yunanistan
  • İtalya
  • Kuzey Makedonya
  • Malta
  • Karadağ
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

  • Kosova
  • Portekiz
  • San Marino
  • Sırbistan
  • İspanya

Batı Avrupa ülkeleri:

  • Avusturya
  • Belçika
  • Fransa
  • Almanya
  • Lihtenştayn
  • Lüksemburg
  • Monako
  • Hollanda
  • İsviçre

AVRUPA KITASI ÜLKELERİNİN İSİMLERİ NELERDİR? (TÜM ÜLKELER)

Avrupa kıtasında yer alan tüm ülkelerin isimleri alfabetik olarak aşağıdaki gibidir.

  1. Almanya
  2. Andorra
  3. Arnavutluk
  4. Avusturya
  5. Azerbaycan
  6. Belçika
  7. Beyaz Rusya
  8. Bosna-Hersek
  9. Çek Cumhuriyeti
  10. Estonya
  11. Ermenistan
  12. Finlandiya
  13. Fransa
  14. Gürcistan
  15. Hırvatistan
  16. Hollanda
  17. Birleşik Krallık (İngiltere)
  18. İrlanda
  19. İspanya
  20. İsveç
  21. İsviçre
  22. İtalya
  23. İzlanda
  24. Karadağ
  25. Kuzey Makedonya
  26. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  27. Kıbrıs Rum Kesimi
  28. Kosova
  29. Letonya
  30. Lihtenştayn
  31. Litvanya
  32. Lüksemburg
  33. Macaristan
  34. Makedonya
  35. Moldova
  36. Malta
  37. Monako
  38. Norveç
  39. Polonya
  40. Portekiz
  41. Romanya
  42. Rusya
  43. San Marino
  44. Sırbistan
  45. Slovakya
  46. Slovenya
  47. Türkiye
  48. Ukrayna
  49. Vatikan
  50. Yunanistan

Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin isimleri bu şekildedir.

AVRUPA KITASINDA TOPLAMDA KAÇ ÜLKE VARDIR?

Avrupa kıtasında normalde 51 resmi ülke mevcuttur. Fakat BM tarafından tanınmayan, bağımlı topraklar da dahil edildiğinde Avrupa kıtasındaki ülke sayısı 64'e yükseliyor.

Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında BM tarafından tanınmayan ülkeler de vardır. BM tarafından tanınmayan ülkeler Abhazya, Dağlık Karabağ, Güney Osetya, Kosova, Kuzey Kıbrıs ve Transdinyester ülkeleridir.

Bunlara ek olarak Ağrotur ve Dikelya, Cebelitarık, Guernsey, Jersey ve Man Adası Birleşik Krallık'a bağımlı topraklardır. Faroe Adaları Danimarka'ya, Aland Adaları Finlandiya'ya, Jan Mayen ve Svalbard ise Norveç'e bağımlı topraklar arasında yer almaktadır.

Bu ülkeler de listeye dahil edildiğinde Avrupa'nın toplam 64 ülkesi vardır diyebiliriz.

AVRUPA KITASI ÜLKELER HARİTASI (SİYASİ HARİTA)

Avrupa ülkeleri hangileridir? Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin isimleri, Avrupa kıtası ülkeleri siyasi haritası
Avrupa kıtası haritası

Avrupa kıtasının ülkelerinin yazdığı haritaya yukarıdan bakabilirsiniz.

AVRUPA KITASI HAKKINDA BİLGİLER

Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda bulunan, yarımada şeklindeki dünyanın en küçük ikinci kıtasıdır. Sınırları içerisinde başka ülkelere bağımlı, BM tarafından tanınan ve BM tarafından tanınmayan toplamda 64 ülke yer almaktadır.

Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib), güneşin battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlara geçen bu ad, Yunancada Europa olmuş ve Ege Denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir.

Ayrıca mitolojide Finike kralı Agenar ile Telepassa'nın kızının adıdır. Boğa şekline giren Zeus tarafından İda'ya kaçırılmış, Zeus'tan Minos, Sarppedon ve Rhadamnthys isminde üç oğlu olmuştur, adı bu yarımadaya verilmiştir.

Avrupa Kıtası yüzölçümü : 10,180,000. km²

Avrupa Kıtası nüfusu : 743,000,000 (2016 sayımları)

AVRUPA KITASINDAKİ EN KALABALIK 8 ŞEHİR NERESİDİR?

Moskova (Rusya) : 17.125.000

İstanbul (Türkiye) : 15.154.000

Paris (Fransa) : 11.020.000

Londra (Birleşik Krallık) : 10.979.000

Essen-Düsseldorf (Almanya) : 6.125.000

Madrid (İspanya) : 6.026.000

Sankt-Peterburg (Rusya) : 5.230.000

Milano (İtalya) : 4.907.000

Barselona (İspanya) : 4.588.000

İlgili Haberler

Asya ülkeleri hangileridir? Asya'daki tüm ülkelerin isimleri, Asya kıtası ülkeler haritası
Asya ülkeleri hangileridir? Asya'daki tüm ülkelerin isimleri, Asya kıtası ülkeler haritası
Avrupa Birliği üyeleri kimdir? AB nedir? AB kurucu üyeleri kimdir? AB hangi ülkelerden oluşmaktadır? AB ne iş yapar? AB niçin kurulmuştur?
Avrupa Birliği üyeleri kimdir? AB nedir? AB kurucu üyeleri kimdir? AB hangi ülkelerden oluşmaktadır? AB ne iş yapar? AB niçin kurulmuştur?
Şafak Sezer filmleri hangileridir? Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer hangi filmlerde rol almıştır? Şafak Sezer Nerelidir?
Şafak Sezer filmleri hangileridir? Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer hangi filmlerde rol almıştır? Şafak Sezer Nerelidir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Sezen Aksu Deniz Seki Burak Özçivit
Spor Adem Büyük Erol Bulut Metin Oktay Servet Yardımcı Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız İzmir Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Avrupa ülkeleri hangileridir? Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin isimleri, Avrupa kıtası ülkeleri siyasi haritası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 16:51:31. #1.15#
title