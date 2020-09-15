Avrupa ülkeleri hangileridir? Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin isimleri, Avrupa kıtası ülkeleri siyasi haritası Ülkemizin topraklarının bir parçasının da bulunduğu ve birçok ülkenin yer aldığı Avrupa kıtasının ülkeleri nelerdir merak ediliyor. Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin yer aldığı Avrupa kıtası ülkeleri hangileridir? Avrupa kıtası ülke isimleri, kıta haritası ve tüm detaylar haberimizde...

Avrupa ülkeleri nelerdir? Avrupa kıtasında toplam kaç ülke vardır? Avrupa kıtası siyasi haritası gibi bilgiler bilgi yarışmalarında, lise ve üniversite sınavlarında, kpss de soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan iyi bilmemiz gerekiyor. Peki Avrupa ülkeleri nelerdir? İsimleri nedir? Avrupa kıtası hakkında tüm bilgiler sizlerle.

AVRUPA ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

Avrupa kıtasında toplamda 51 ülke bulunmaktadır. Afrika'nın kuzeyinde ve Asya kıtasının doğusunda bulunan Avrupa kıtası yarımada şeklindedir ve dünyanın en küçük 2. kıtasıdır. Şimdi Avrupa kıtasındaki ülkeler nelerdir, Avrupa kıtası ülkelerinin isimlerini paylaşalım. Ülke isimlerini bölgelere göre yazalım.

Doğu Avrupa ülkeleri:

Azerbaycan

Beyaz Rusya

Bulgaristan

Ermenistan

Gürcistan

Kazakistan

Moldova

Romanya

Rusya

Ukrayna

Orta Avrupa ülkeleri:

Çek Cumhuriyeti

Macaristan

Polonya

Slovakya

Slovenya

Kuzey Avrupa ülkeleri:

Birleşik Krallık

Danimarka

Estonya

Finlandiya

İzlanda

İrlanda

Letonya

Litvanya

Norveç

İsveç

Güney Avrupa ülkeleri:

Arnavutluk

Andorra

Bosna-Hersek

Hırvatistan

Türkiye

Yunanistan

İtalya

Kuzey Makedonya

Malta

Karadağ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kosova

Portekiz

San Marino

Sırbistan

İspanya

Batı Avrupa ülkeleri:

Avusturya

Belçika

Fransa

Almanya

Lihtenştayn

Lüksemburg

Monako

Hollanda

İsviçre

AVRUPA KITASI ÜLKELERİNİN İSİMLERİ NELERDİR? (TÜM ÜLKELER)

Avrupa kıtasında yer alan tüm ülkelerin isimleri alfabetik olarak aşağıdaki gibidir.

Almanya Andorra Arnavutluk Avusturya Azerbaycan Belçika Beyaz Rusya Bosna-Hersek Çek Cumhuriyeti Estonya Ermenistan Finlandiya Fransa Gürcistan Hırvatistan Hollanda Birleşik Krallık (İngiltere) İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya İzlanda Karadağ Kuzey Makedonya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Rum Kesimi Kosova Letonya Lihtenştayn Litvanya Lüksemburg Macaristan Makedonya Moldova Malta Monako Norveç Polonya Portekiz Romanya Rusya San Marino Sırbistan Slovakya Slovenya Türkiye Ukrayna Vatikan Yunanistan

Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin isimleri bu şekildedir.

AVRUPA KITASINDA TOPLAMDA KAÇ ÜLKE VARDIR?

Avrupa kıtasında normalde 51 resmi ülke mevcuttur. Fakat BM tarafından tanınmayan, bağımlı topraklar da dahil edildiğinde Avrupa kıtasındaki ülke sayısı 64'e yükseliyor.

Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında BM tarafından tanınmayan ülkeler de vardır. BM tarafından tanınmayan ülkeler Abhazya, Dağlık Karabağ, Güney Osetya, Kosova, Kuzey Kıbrıs ve Transdinyester ülkeleridir.

Bunlara ek olarak Ağrotur ve Dikelya, Cebelitarık, Guernsey, Jersey ve Man Adası Birleşik Krallık'a bağımlı topraklardır. Faroe Adaları Danimarka'ya, Aland Adaları Finlandiya'ya, Jan Mayen ve Svalbard ise Norveç'e bağımlı topraklar arasında yer almaktadır.

Bu ülkeler de listeye dahil edildiğinde Avrupa'nın toplam 64 ülkesi vardır diyebiliriz.

AVRUPA KITASI ÜLKELER HARİTASI (SİYASİ HARİTA)

Avrupa kıtası haritası

Avrupa kıtasının ülkelerinin yazdığı haritaya yukarıdan bakabilirsiniz.

AVRUPA KITASI HAKKINDA BİLGİLER

Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda bulunan, yarımada şeklindeki dünyanın en küçük ikinci kıtasıdır. Sınırları içerisinde başka ülkelere bağımlı, BM tarafından tanınan ve BM tarafından tanınmayan toplamda 64 ülke yer almaktadır .

Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib), güneşin battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlara geçen bu ad, Yunancada Europa olmuş ve Ege Denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir.

Ayrıca mitolojide Finike kralı Agenar ile Telepassa'nın kızının adıdır. Boğa şekline giren Zeus tarafından İda'ya kaçırılmış, Zeus'tan Minos, Sarppedon ve Rhadamnthys isminde üç oğlu olmuştur, adı bu yarımadaya verilmiştir.

Avrupa Kıtası yüzölçümü : 10,180,000. km²

Avrupa Kıtası nüfusu : 743,000,000 (2016 sayımları)

AVRUPA KITASINDAKİ EN KALABALIK 8 ŞEHİR NERESİDİR?

Moskova (Rusya) : 17.125.000

İstanbul (Türkiye) : 15.154.000

Paris (Fransa) : 11.020.000

Londra (Birleşik Krallık) : 10.979.000

Essen-Düsseldorf (Almanya) : 6.125.000

Madrid (İspanya) : 6.026.000

Sankt-Peterburg (Rusya) : 5.230.000

Milano (İtalya) : 4.907.000

Barselona (İspanya) : 4.588.000