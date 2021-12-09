"Avrupa'nın Geleceği ve Gençler" Söyleşilerinin Üçüncü Oturumu Gerçekleştirildi

Avrupa'nın Geleceği Konferansı kapsamında düzenlenen "Avrupa'nın Geleceği ve Gençler" söyleşilerinin "Avrupa'da İklim Değişikliği ve Dijitalleşme" başlıklı üçüncü oturumu 8 Aralık 2021 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın katılımlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Cengiz Türe'nin moderatörlüğünü yaptığı toplantıda akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Avrupa ve AB'de iklim değişikliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı, adil ve kapsayıcı yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliği, yeşil enerji, dijitalleşme, büyük veri ve yapay zeka gibi konulara ilişkin fikirlerini ve beklentilerini paylaştı.

Gelecek toplantılara aşağıdaki adresten kayıt olabilirsiniz:

https://www. ab. gov. tr/gencler-avrupanin-gelecegini-tartisiyor-toplantilari_52749. html

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