Avrupa Konseyi'nden bir heyet, kayyum atanan belediyeler için Türkiye'de

12.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:31

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden bir heyet yerel seçimlerin ardından kayyum atanan belediyelerle ilgili 12-13 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da görüşmelerde bulunacak.



Türkiye'nin, 1992 yılında onayladığı Avrupa Yerel Yönetim Sözleşmesi'ne yönelik taahhütlerini incelemek için gelen izleme heyetinde, Türkiye raportörleri Hollandalı Jacob Wienen ve İsveçli Yoomi Renström yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle