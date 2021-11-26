Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: "Güney Afrika ülkelerine tüm hava seyahatleri askıya alınmalıdır"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Güney Afrika'da tespit edilen ve B 1.1.529 olarak adlandırılan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonu nedeniyle AB ülkelerine, Güney Afrika bölgesine yönelik seyahat kısıtlaması getirmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Leyen, "Bu yeni mutasyonun oluşturduğu tehlike hakkında daha net bir bilgiye sahip olana kadar, bu ülkelere tüm hava seyahatleri askıya alınmalıdır" dedi.

Korona virüsün (Covid-19) Güney Afrika'da tespit edilen ve B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni mutasyonunun dünya genelinde giderek yayılması üzerinde Avrupa Birliği (AB) yetkilileri harekete geçti. Yeni mutasyon nedeniyle uluslararası halk sağlığı endişeleri artarken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen yaptığı basın açıklamasında, AB üyesi ülkelere Güney Afrika bölgesine yönelik seyahat kısıtlaması getirilmesini önerdi. Konuya ilişkin acil önlem alınması gerektiğinin altını çizen Leyen, "Bu yeni mutasyonun oluşturduğu tehlike hakkında daha net bir bilgiye sahip olana kadar, bu ülkelere tüm hava seyahatleri askıya alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Belçika'da Covid-19'un yeni mutasyonuna ilişkin ilk vakanın saptanması üzerine AB ülkelerinin "çok hızlı hareket etmesi" gerektiğini belirten Leyen, Güney Afrika ülkelerinden AB'ye dönen yolcuların katı kısıtlama kurallarına uyması gerektiğini kaydetti. Leyen ayrıca, AB vatandaşlarını Covid-19'a karşı aşı olmaya çağırarak, "Artık Avrupa'da hepimizin çok hızlı, kararlı ve birlik içinde hareket etmesi önem taşıyor" ifadelerini aktardı. Salgının kontrolüne katkıda bulunmada vatandaşların önemli bir rolü olduğuna dikkat çeken Leyen, Covid-19'a karşı aşılamaların, el yıkamanın ve maske takmanın önemini vurguladı.

YENİ MUTASYONA KARŞI ÜLKELER SEYAHAT KISITLAMASI GETİRİYOR

İlk olarak Botsvana'da tespit edilen yeni B.1.1.529 mutasyonun, daha bulaşıcı olması ve aşıya karşı dirençli olması nedeniyle çok sayıda ülke, Afrika'ya seyahat kısıtlaması uygulama konusunda alarma geçti. İngiltere, İtalya, Japonya, Almanya ve İspanya da dahil olmak üzere bir dizi ülke, mutasyon nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirdi. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada, mutasyonun "büyük bir uluslararası endişeye" neden olduğunu, fakat İngiltere'de herhangi bir vakanın tespit edilmediğini belirtti. İngiltere hükümeti, mutasyon nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Esvatini'nin kırmızı seyahat listesine alındığını ve bu ülkelerden gelen kişilerin 10 gün boyunca otel karantinası uygulamaları gerektiğini bildirdi.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, ülkelere "risk temelli ve bilimsel bir yaklaşım" benimsemeleri gerektiği belirtilerek, B.1.1.529 ile bağlantılı seyahat kısıtlamalarını aceleye getirmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier ise, mutasyonun bulaşıcılığını ve etkinliğini belirlemenin birkaç hafta süreceğini kaydetti.

(Aylin Albayrak/ İHA)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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