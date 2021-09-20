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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: "Türkiye, olası göç akını için doğru mesajlar veriyor"

AA / Tevfik Durul - Haberler | Güncel
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas:

?? Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye'nin mülteci sorununa ilişkin doğru mesajlar verdiğini bildirdi.

?? Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye'nin mülteci sorununa ilişkin doğru mesajlar verdiğini bildirdi.

"Euroactiv" isimli haber portalına açıklamalarda bulunan Schinas, Afganistan kaynaklı düzensiz göç akını ve Türkiye'nin rolüne ilişkin Türkiye'nin, dış sınırlarını, Avrupa'ya yönelik göç akınını en aza indirgeyecek şekilde yönetmeye hazır gözüktüğünü, bunun da göçmen kaçakçıları için caydırıcı olacağını kaydetti.

"Bu aşamada, Türkiye, olası göç akını için doğru mesajlar veriyor." değerlendirmesinde bulunan Schinas, Avrupa'nın, Afganistan'dan gelecek olası göç akınına ilişkin olarak uluslararası toplum ile daha yakından çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.

Schinas, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri İçişleri Bakanlarının 31 Ağustos'ta bir araya geldikleri toplantıda Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın ekonomik olarak desteklenmesine karar verdiklerini belirterek bu kararla Afgan sığınmacıların Avrupa'dan uzak tutulmasını hedeflediklerine dikkati çekti.

AB Komisyonunun, Yunanistan'dan göçmenlerin geri itilmesini inceleyecek ve engelleyecek bağımsız bir mekanizma kurulmasını istediğinin altını çizen Schinas, Atina'nın AB'den talep ettiği yaklaşık 16 milyon avroluk fon için bu mekanizmanın kurulmasının ön koşul teşkil ettiğini vurguladı.

Schinas, AB'nin, sığınmacı sorununa ilişkin bir anlaşmayı Almanya ve Fransa'daki seçimlerin ardından imzalayabileceğini sözlerine ekledi.

AA / Tevfik Durul - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: 'Türkiye, olası göç akını için doğru mesajlar veriyor' - Haberler
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