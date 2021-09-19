Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Kartal'da spor etkinlikleri

Kartal Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında birçok kentle aynı zamanda kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nı, hazırladığı özel bir organizasyon ile kutluyor.

Komşularının toplu ulaşım olanaklarından daha fazla faydalanmasını, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını ve sporun teşvik edilmesini amaçlayan Kartal Belediyesi, bir hafta boyunca su sporlarından, bisiklet turlarına, Ayak Tenisi Futbol Turnuvası'ndan, zumbaya sporun farklı branşlarından birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasının işlendiği ve tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kartal Belediyesi, birbirinden farklı spor etkinlikleri organize ettiğini duyurdu. Düzenlenen etkinlikler kapsamında genç yaşlı çok sayıda Kartallı hafta sonuna spor yaparak başladı.

VATANDAŞLAR EGZERSİZ YAPTI

Bir hafta sürecek olan etkinliklerin ilki, Dragos Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen Zumba ile başladı. Uzman eğitmenler, merkezin iskelesinde hazırlanan özel platformda yerlerini alarak; dans ritim ve figürlerinin spor ile birleşiminden ortaya çıkan "Zumba" ile vatandaşların spor yapmasını sağladı. Aynı anda Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Mehmet Ali Büklü Parkı ve Atalar Spor Kompleksi'nde de uzman eğitmenler eşliğinde sabah sporu etkinliği başladı. 3 merkezde de vatandaşlar, 1 saat boyunca sıkı bir egzersiz programı yaptı.

Günün bir diğer etkinliği ise Kartal Meydanı'ndan başladı. Sayıları 100'ü aşan bisikletliler, Dragos Su Sporları Merkezi'ne kadar pedal çevirdi. Her yaştan katılımcıların yerini aldığı ve bisiklet sporunu teşvik amacıyla yapılan tur sırasında Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sporcuların yol güvenliğini sağladı.

Kartal'da mahalleler arası düzenlenen Dragon Bot Yarışları'nın eğitim ve antrenmanları da Dragos Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kürekleri, can yelekleri ve teknedeki hareket tarzı ile ilgili önce teknik sonra da uygulamalı bilgi alan sporcular, gün boyunca deneme ve antrenmanlar yaptı.

Dragos Su Sporları Merkezi'nde yapılan etkinliğe Kartal'ın 20 mahallesinden gelen vatandaşlar katıldı. 19 Eylül Pazar günü yapılacak Dragon Yarışları ise kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak.

AYAK TENİSİ TURNUVASI YAPILDI

Toplu taşımanın, yürüme, bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, günün son etkinliği ise Atalar Spor Kompleksi'nde düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası ile gerçekleşti.

Saat 15.00'te başlayan ve 20.00'ye kadar devam eden karşılaşmalarda tenis ve voleybolun bazı öğelerini de içine alan futbol odaklı 'Ayak Tenisi Futbol Turnuvası', eğlenceli ve heyecanlı maçlara sahne oldu.

14 TAKIM ARASINDA NEFES KESEN BİR MÜCADELE YAŞANDI

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de turnuvanın yapıldığı spor kompleksine giderek sporculara destek oldu. Daha önce toprak sahası iken Kartal Belediyesi'nin çalışmaları ile tam teşekküllü bir spor tesisi haline gelen Atalar Spor Kompleksi'nde, 14 takım arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı.

Karşılaşmaların öncesinde Başkan Gökhan Yüksel de sporcularla gösteri maçı yaptı. Gösteri maçının ardından tüm sporculara başarılar dileyen Yüksel, sonrasında turnuvanın açılışını gerçekleştirdi.

Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın finali, Keyfekeder ve Cevizli takımları arasında yapıldı. Nefes kesen mücadelenin sonunda kazanan Keyfekeder takımı oldu.