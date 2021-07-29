Avrupa Halter Şampiyonuna Bir Ödül de Başkan Mahçiçek'ten
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Halter Şampiyonuna Bir Ödül de Başkan Mahçiçek'ten

Avrupa Halter Şampiyonuna Bir Ödül de Başkan Mahçiçek'ten
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Avrupa Halter Şampiyonuna Bir Ödül de Başkan Mahçiçek'tenOnikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Moskova'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Kahramanmaraş'lı Milli Sporcumuz Melike Günal'a başarılarından dolayı hediye takdiminde bulundu.

Avrupa Halter Şampiyonuna Bir Ödül de Başkan Mahçiçek'ten

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Moskova'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Kahramanmaraş'lı Milli Sporcumuz Melike Günal'a başarılarından dolayı hediye takdiminde bulundu. Belediye Binası Toplantı Salonunda düzenlenen programa AK Parti Milletvekilimiz Sayın Habibe Öçal Hanımefendi, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, Milli Sporcumuz Melike Günal ve ailesi katıldı.

Programda konuşma yapan AK Parti Milletvekilimiz Sayın Habibe Öçal şu sözlere yer verdi.

"Özellikle bir kadın sporcu olarak derece yapması, Avrupa üçüncüsü olması oldukça sevindirici. Olimpiyatlarda da hem ülkemizi hem şehrimizi temsil etmesini bekliyoruz. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Kahramanmaraş'taki sporcularımız, özellikle engelli sporcularımız ülkemizde ve dünyada derece yapmaya başladılar. Belediye Başkanlarımızın özellikle Hanefi Başkanımızın eğitime ve spora bu şehirde nasıl bir katkı sunduğu hepinizin malumudur. Sayın Başkanım, Kahramanmaraş'ta sporcularımız ve gençlerimize yönelik bir kulüp açmak gerektiği kanaatindeyim. Gençlerimiz dünya şampiyonlukları, gümüş ve bronz madalyalarla şehrimize dönüyor. Bunlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, spor noktasında da gençlerimize hem örnek oluyorlar hem de aldıkları bu başarılar ile açıkçası göğsümüzü kabartıyorlar. Melike'ye çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi beden eğitimi öğretmeni. Gençlerimizi de spora yönlendirmede bir rol model aynı zamanda. Umuyorum bunların sayıları giderek artar. Bizim de Kahramanmaraş'ta sporcularımızın hepsini bir araya toparlamak adına bir kulüp oluşturmamız ve Belediyelerimizin de bu konuda öncü olmalarını bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kızımızı da başarısından dolayı kutluyorum"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şu şekilde konuştu.

"Kahramanmaraş'ta ülkemizi temsil eden çok sayıda sporcumuz var, özellikle ata sporumuz güreş dalında. Artık diğer branşlarda da hem şehrimizi hem ülkemizi temsil eden sporcularımız var. Bunlardan bir tanesi Melike kızımız. Gençlerde Avrupa Şampiyonluğu, büyüklerde de çok yakın bir zamanda Rusya'da yapılan Avrupa Şampiyonasında üçüncülüğü elde etmiş bir kızımız. Kendisi Şahinkaya Mahallemizde beden eğitimi öğretmenliği yapıyor ve çalışmalarına da devam ediyor. Amacı da 2024'te yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Biz kendisine bütün sportif alanlardaki çalışmalarında başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki ülkemizi daha iyi noktalarda temsil edecek, şampiyonluklar elde edecek. Biz de bu bağlamda kendisini Belediyemize davet ettik, minik hediyelerimiz olacak. Umuyorum bu motivasyonla daha çok çalışır, daha çok dereceler alır. Bu arada kendisini yetiştiren ailesine, babası bizim mesai arkadaşımız Ali Bey, annesi hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum böyle ülkemize değer katan bir evlat yetiştirdiği için. Sayın Milletvekilimiz Habibe Öçal Hanımefendi de katılımıyla bizleri bugün onurlandırdı teşekkür ediyorum. Kızımıza bir kez daha muvaffakiyetler diliyorum. "

Milli Sporcumuz Melike Günal ise, maddi ve manevi olarak her zaman destek verdiği için Başkan Mahçiçek'e teşekkürlerini iletti. 2024 Olimpiyat hedefinde de başarılı olmak için çok çalışacağını belirtti.

Başkan Mahçiçek maddi olmasa da manevi değeri olacağını belirttiği Onikişubat Belediyesi'nin madalyasını, teşekkür plaketini ve üç tam altını Halter Şampiyonu Melike Günal'a takdim etti. Sporcumuz Melike Günal'a Belediyenin madalyası takılırken altın madalya beklediğini belirten Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, başarılarının devamını diledi ve kızımızı tebrik etti.

Hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener
Magazin Reynmen Sezen Aksu Sevda Erginci Prens William
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa Halter Şampiyonuna Bir Ödül de Başkan Mahçiçek'ten - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 00:26:14. #1.16#

title