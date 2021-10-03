AVRUPA FATİHLERİ TOKAT'TA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVRUPA FATİHLERİ TOKAT'TA

Habermetre - Haberler | Toplum
AVRUPA FATİHLERİ TOKAT'TA

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı Tokat'ta coşku ile karşılandı.

TOKAT (Habermetre) - Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı Tokat'ta coşku ile karşılandı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı yenerek tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takım için Tokat'ta karşılama yapıldı. Teknik Direktörü Osman Çakmak memleketi Tokat'ta ay-yıldızlı takımı ile birlikte davul zurna ile karşılandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve beraberindekiler oyuncuların boynuna çelenk taktı. Konvoya polis, jandarma, off road, motosiklet tutkunları katıldı. Şehir turu atan millilere öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar ilgi gösterdi. Cumhuriyet meydanına düzenlenen törende kupa havaya kaldırılarak kutlama yapıldı. Törende konuşma yapan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, yaşadıkları gurur ve sevinci dile getirdi. Çakmak, "Biz bedel ödedikçe ülke büyüyor. Hepimiz bir bedel ödüyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi huzurumuzu bozmasın. Bozanlara da fırsat vermeyelim" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise konuşmasından yaşadığı mutluluğu ve heyecanı dile getirdi. Başkan Eroğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı da Türkiye'ye getireceğine inandığını belirterek, "Yine bizleri gururlandıracaklar, biz onlara inanıyoruz" diye konuştu.

Son olarak konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı ise ay-yıldızlı ekibi tebrik ederek, "Gazi Osman Çakmak Türkiye'nin gururu oldu. Türk milletine haklı onur ve gurur yaşattılar. İstiklal Marşımızı söyleterek Türk bayrağımızı göndere çektiler. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından sporcular altınla ödüllendirildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Esra Erol Seda Sayan Kubilay Aka
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Abdullah Avcı Alex Teixeira Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AVRUPA FATİHLERİ TOKAT'TA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 20:44:19. #1.11#