Avrupa'dan Esen Soğuk Rüzgârlara İnat



200 global alıcı The Core İstanbul'da buluştu

The Core İstanbul'un bu yıl hazırgiyim sektörü için en büyük pazar konumundaki Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan siyasi gerginliğe denk düştüğünü hatırlatan İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, "Gerginliğe rağmen 2017'nin 8 aylık diliminde Almanya'ya hazır giyim ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre az da olsa artış gösterdi. Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak seçimin ardından tansiyonun düşeceğine ve ilişkilerin normale döneceğine inanıyorum" dedi.

Mercedes Benz Fashion Week İstanbul (MBFWI) ile eş zamanlı ve aynı mekânda düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, hazırgiyim endüstrisinin yıllık 17 milyar dolarlık ihracat ve 14 milyar doları bulan net döviz getirisi ile Türkiye ekonomisinin gururu olduğunu söyledi.

Sektör olarak 2017'nin 8 aylık dilimini 11 milyar 360 milyon dolar ihracat ile kapattıklarını bildiren Tanrıverdi, "2016'nın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda halen yüzde 1,8 eksideyiz. Ancak yılın ikinci yarısıyla birlikte işler düzelmeye başladı. Önümüzdeki 4 ayda artıya geçeceğimize ve 2017'yi 17 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada yedinci büyük hazırgiyim tedarikçisi olduğunu hatırlatan Hikmet Tanrıverdi, düşük katma değerli üretim ile bu seviyelerde kalma şansının giderek azaldığını vurguladı. Sektörün mevcut konumunu sürdürebilmesi için tasarıma odaklanması gerektiğinin altını çizen Tanrıverdi, eş zamanlı düzenlenen MBFWI ile The Core İstanbul'un önemli bir sinerji yarattığını vurguladı.

ALMANYA'DA SEÇİM BİTER, GERGİNLİK DE BİTER

Türkiye'nin tek uluslararası hazırgiyim fuarı olma özelliğine sahip The Core İstanbul'un bu yıl başta Almanya olmak üzere kimi Avrupa ülkeleri ile yaşanan siyasi gerginliğe denk düştüğünü hatırlatan Hikmet Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 72-73'ünü AB ülkelerine yapıyor. Sektörümüz için en büyük pazar konumunda olan Almanya'nın bu ülkeler arasında özel bir önemi var. Neyse ki gerginliğin sektörümüze ciddi bir olumsuz yansımasını görmedik. 2016'nın Ocak – Ağustos dönemi ile kıyasladığımızda Almanya'ya hazırgiyim ihracatında düşüş yok hatta çok az da olsa bir artış var. Nitekim The Core İstanbul ile eş zamanlı düzenlediğimiz MBFWI'nın ana sponsorluğunu 10'uncu kez yine dünya çapında bir Alman firması olan Mercedes-Benz yapıyor. Bu Türkiye'ye olan güveni ortaya koyuyor.

Bugün burada Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelenlerin de aralarında bulunduğu 200'ün üzerinde küresel alıcı dostumuzla bir aradayız. Konjonktürel siyasal dalgalanmalardan ticaretin etkilenmemesinden son derece memnunuz. Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak seçimden sonra ilişkilerin normale döneceğine ve yeni dönemin başta hazır giyim sektörü olmak üzere ticaretimize olumlu yansımaları olacağına inanıyorum."

İHKİB Başkan Yardımcısı ve MBFWI Organizasyon Komitesi Başkanı Volkan Atik de The Core İstanbul ile MBFWI'nın Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün küresel pazarlardaki algısının yükseltilmesinde çok önemli bir rol üstlendiklerinin altını çizdi. Alım heyetlerinin yoğun bir ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Atik, MBFWI kapsamında düzenlenecek 30 defile ile de tasarımcıların 2018 ilkbahar / yaz koleksiyonlarını görücüye çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

BMD Başkanı Sinan Öncel de, 100'e yakın ülke için alım yapan alıcıların Türkiye'ye gelmesinin hazır giyim sektörü için çok önemli olduğunu söyledi. Öncel, "Alıcıların ülkemize gelme konusundaki tereddütlerinin kırıldığını görmekten çok mutluyum. Bugün burada oluşan fotoğraf karesi Türk hazır giyim sektörünün gücünü gösteriyor" diye konuştu.

Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) Başkanı Mehtap Elaidi, The Core İstanbul'un tasarımcı markalarının gelişmesinde çok önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı. Organizasyona yurt dışından yoğun talep olduğunu vurgulayan Elaidi, "Tasarımcıların kendi ülkelerinde koleksiyonlarını yabancı alıcılara pazarlamasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

KÜRESEL ALIM DEVLERİ NEDEN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR?

The Core İstanbul ve MBFWI için İstanbul'a gelen küresel alım devlerinin temsilcileri ise Türk hazır giyim sektörü için şu değerlendirmeleri paylaştılar:

Claire Toubiana (Bernard Orcel) Fransa: Türkiye tarihi bir zenginliğe sahip ve bu farkın tasarımlara yansıyacağını düşünüyoruz. Biz de bu zenginliği keşfetmek, müşterilerimizle paylaşmak için Türkiye'yi tercih ettik. The Core İstanbul ile MBFWI'ya ilk kez katılacağım. Moda endüstrisine devrimci bir yaklaşım sunan tasarımlarınızda ülkenizin zengin tarihi mirasından izler göreceğime inanıyorum.

Sabrina Firman ( The Firman Buying Office) İtalya: Türkiye'de moda endüstrisi çok önemli bir geçiş sürecinde. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin taleplerine daha iyi cevap verebilmek için Türkiye'deki değişimi ve tasarım gücünü yakından görmek istiyoruz.

Nadine Naji (Harvey Nichols) Suudi Arabistan: Trendleri her zaman bir adım önden takip eden Türkiye hazır giyim sektörü mütevazı fiyatlarıyla müşterilerimizi fazlasıyla memnun ediyor. Ayrıca ülkelerimiz arasındaki kültürel yakınlık ve benzerlik Türk tasarımcılar ve markalar için bir avantaj oluşturuyor.

Laurene Bisset (Darwish Group) Katar: Türk moda tasarımcıları Doğu ile Batı'yı buluşturma konusunda çok büyük bir ustalık sergiliyorlar. Onların bu tarzını büyük bir beğeni ile takip ediyoruz. Biz bu tasarımcılar ve markalarınız hakkında daha çok bilgi edinmek için buradayız. Mükemmel organizasyon sayesinde olağanüstü bir deneyim yaşıyoruz.

Mohammad Fareed (Alfatina) Kuveyt:Türkiye Ortadoğu ülkelerine yakın. Birgün içinde İstanbul'a gelip görüşmelerimizi yapma ve ülkemize dönme imkânımız olabiliyor. Kuveyt ve Türkiye'nin ortak bir moda kültürü olduğunu düşünüyoruz. Avrupa ile kıyasladığımızda fiyatlar çok daha uygun. Ayrıca Türk imalatçılarının teslimat süreleri hızlı ve rahat. Türkiye, moda sektöründe birçok farklı segmente hitap ediyor. Türk tasarımları, spor giyimden, en şık abiye modellerine kadar rakiplerine göre daha iyi fiyatlarıyla moda dünyasında yükselmeye devam ediyor. Türkiye ile iş yapmak diğer ülkelere göre daha kolay.

Rabih Chamoun (GS Store) Lübnan: Kaliteli, rekabetçi ve hızlı üretim Türkiye'deki hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinin artıları olarak ön plana çıkıyor. Bu özelliklerinden dolayı ben de yıllardır Türk markalarıyla çalışıyorum.

Massimo Degli Effetti (Degli Effetti Boutique) İtalya: Yıllardır Türk markalarıyla iş birliği yapıyorum ve İstanbul'a gelmek benim için bir alışkanlık oldu. İstanbul ikinci evim gibi. Türkiye'ye gelip, yeni moda trendlerini yakından inceleyebilme fırsatı beni çok mutlu ediyor.