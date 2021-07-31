AVRASYA ÜNİVERSİTESİNDEN BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA BAŞARI ÖDÜLÜ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ve Trabzon'un önemli eğitim kurumlarından Avrasya Üniversitesi, 10'uncu kuruluş yıl dönümünü Kaşüstü yerleşkesinde düzenlenen törenle kutladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ve Trabzon'un önemli eğitim kurumlarından Avrasya Üniversitesi, 10'uncu kuruluş yıl dönümünü Kaşüstü yerleşkesinde düzenlenen törenle kutladı. Programa; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, merhum eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yomra Belediye eski Başkanı İbrahim Sağıroğlu ve akademisyenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende katılımcılara Avrasya Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilgili hazırlanan kısa film izletildi.

BÜYÜK GAYRETLERİN VE YORGUNLUKLARIN ESERİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tek vakıf üniversitesinin kuruluş yıl dönümünde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin ilk üniversitelerinden birinin kurulduğu Trabzon şehrinin özel üniversite anlamında da öncü olması ve ilk vakıf üniversitesine de ev sahipliği yapması doğrusu şaşırtıcı değil. Ancak bu durum bu işin çok da kolay olduğu anlamına gelmiyor. Geçen 10 yılda memnuniyetle müşahede ediyoruz ki Avrasya Üniversitesi oldukça büyük bir mesafe katetmiş ve birçok sıkıntıya ve zorluğa rağmen bugün 6 binin üzerinde öğrencisi bulunan, 12 bin öğrenciyi başarıyla mezun etmiş bir üniversitemizdir. Ümit ederiz önümüzdeki süreçte yeni yüksekokullarla, fakültelerle, enstitülerle, yüksek lisans doktora programlarıyla varlığını devam ettirecek ve çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Elbette bugün Trabzon'da Avrasya Üniversitesinin yerleşkelerinin bu şekilde yükselmesi çok büyük gayretlerin ve yorgunlukların eseridir. Bu manada ben üniversitenin şehrimizde vücut bulmasında emeği geçen Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Ömer Yıldız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

YOĞUN GAYRET GÖSTERİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladıkları günden itibaren daha yaşanılabilir bir Trabzon için yoğun gayret gösterdiklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha mutlu daha konforlu bir hayat sürmeleri için altyapıdan üstyapıya, çevre yatırımlarından rekreasyon alanlarına kadar belediyenin olması gereken her yerde hizmet üretmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YILDIZ: EĞİTİME GÖNÜL VERDİK

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ise "Hedefimiz 25 bin öğrenci. Şimdi 6 bine ulaştık. Kazasız belasız 10 yılımızı geçirdik. İyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Eğitime gönül verdik. Tüm yatırımlarımızı yaptıktan sonra eğitimi ücretsiz yapmayı düşünüyorum" dedi.

YILDIZ: CESARETİNDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmasına da değinen Yıldız, "Sayın Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun yaptığı altyapı çalışmasını çok takdir ediyorum. Gerçekten yerin altına yaptığınız yatırım görünmüyor ve zaman zaman tepki alabiliyorsunuz. Buna rağmen bu riski Sayın Başkanımız aldı. Kendisini cesaretinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

TRABZON'U BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GETİRECEĞİZ

Konuşmaların ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na Avrasya Üniversitesi tarafından başarı ödülü takdim edildi. Başkan Zorluoğlu, ödülün ardından yaptığı konuşmada, "İnsanı en iyi motive eden şey yaptığı işlerin takdir görmesidir. Büyüklerimizin dediği gibi marifet iltifata tabidir. Bu manada bugün burada şahsımı bu ödüle layık gören Avrasya Üniversitesi ailesine gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük çalışmalarla ve çok daha önemli projelerle şehrimizi bölgenin parlayan yıldızı haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

TARİH : 31. 07. 2021

Kaynak: Habermetre