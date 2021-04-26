Avon hayvanlar üzerinde deney yapıyor mu?

Avon hayvanlar üzerinde deney yapıyor mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Save Ralph videosunun ardından yeniden gündeme gelen hayvan deneyleri hakkında araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar Hayvanlar üzerinde deney yapmayan marka nasıl anlaşılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Kâr amacı gütmeyen organizasyon olan Peta'dan alınan verilere göre Avon hayvanlar üzerinde test yapıyor mu?

Hayvanlar üzerinde deney yapan ve yapmayan markalar araştırılmaya devam ediyor. Avon hayvanlar üzerinde test yapıyor mu? Hayvanlar üzerinde deney yapmayan marka nasıl anlaşılır? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

HAYVAN DENEYİ YAPMAYAN MARKALAR

Aldığı sertifakalarla hayvanlar üzerinde deney yapmadığı kesinleşen markalar arasında şunlar yer alıyor:

Eyüp Sabri Tuncer

H&M Cosmetics

Bingo

Frosch

NYX

Urban Care

The Body Shop

AVON HAYVAN DENEYİ YAPIYOR MU?

Save Ralph filmiyle hayvan deneyi yapmayan markalar yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi birçok kozmetik marka hayvanlar üzerinde deney yapıyor. Kozmetik sektörü için kullanılan bir tavşanın başına gelenleri gözler önüne seren Save Ralph kısa filmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çarpıcı bir etki bıraktı.

Bu kapsamda araştırılan markalardan biri de Dove oldu. Ürünlerinde bazı görselleri kullanan markalar, deney yapmadığına dair sertifika alan markalardır. Bu logolara dikkat ederek kullandığınız ürün hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AVON AÇIKLADI!

Hayvan sağlığına duyulan saygı, Avon'un ürün güvenliği felsefesinin temel taşı olup Avon Türkiye pazarı tarafından satışı yapılan ürünlerin hiçbiri hayvanlar üzerinde test edilmemektedir.

Hayvan testlerinin gereksiz olduğuna inanıyoruz. Geçen yıl, Çin'deki yasal düzenlemelerin gerekli kıldığı tüm hayvan testlerini sona erdirdik ve böylece Dünya üzerindeki tüm ürünlerimizin ve içeriklerinin tamamının hayvanlar üzerinde test edilmemiş olmasını sağladık. Hayvan refahı, ürün güvenliği standartları ve yasal gerekliliklere bağlılığımızdan ödün vermeden müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıyız. Ürünlerimizin güvenliğini bilgisayar modelleme ve in vitro testler de dahil olmak üzere köklü, hayvan dışı test yöntemlerini kullanarak kanıtlıyoruz.

PETA (Hayvanlara Etik Muameleden Sorumlu Kişiler), " Yasal Düzenleme Değişikliği için Çalışan " şirketler listesine bizi dahil etti. Bu, hayvan dışı yöntemlerin geliştirilmesi, doğrulanması ve yasal olarak kabul edilmesini teşvik etmeye yönelik devam eden taahhütleriyle tanınan bir şirketler grubunun parçası olduğumuz anlamına geliyor. Ayrıca Humane Society International (HSI) ile işbirliği yapıyor, Tıbbi Deneylerde Hayvanların Değiştirilmesi Fonunu (FRAME) ve hayvan testlerine alternatif olarak etik test metodları geliştiren In Vitro Bilimler Enstitüsü'nü (IIVS) desteklemeye devam ediyoruz.

Kaynak için buraya tıklayınız.

Kaynak: Peta.org

Kaynak: Peta.org

HAYVANLAR ÜZERİNDE TEST YAPMAYAN MARKALARI NASIL ÖĞRENİRİZ?

Hayvanlar üzerinde test yapan ve yapmayan markaları öğrenmek için ilk aşamada aldığınız ürünün üzerindeki "Cruelty Free" logosunun olup olmadığına bakabilirsiniz. Markanın sertifikaya sahip olup olmadığını da araştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra mobil uygulama ile markaların bu sertifikaya sahip olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için iOS ve Android linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

IOS APPLE STORE - HAYVAN DENEYLERİ YAPMAYAN MARKALARI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

ANDROID PLAY STORE - HAYVAN DENEYLERİ YAPMAYAN MARKALARI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.