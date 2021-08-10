Avlanma yasağının kalkmasına günler kala kıyılar da yavru balık bolluğu
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Avlanma yasağının kalkmasına günler kala kıyılar da yavru balık bolluğu

Avlanma yasağının kalkmasına günler kala kıyılar da yavru balık bolluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi kıyılarından görülen müsilajların büyük kısmının temizlenmesinin ardından ve 1 Eylül'de kalkması beklenen avlanma yasağı öncesinde kıyılarda yavru balıkların çoğaldığına dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı, "4 gözle 1 Eylül'ü bekliyoruz.

Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi kıyılarından görülen müsilajların büyük kısmının temizlenmesinin ardından ve 1 Eylül'de kalkması beklenen avlanma yasağı öncesinde kıyılarda yavru balıkların çoğaldığına dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı, "4 gözle 1 Eylül'ü bekliyoruz. Denizlerimiz temizlendi, gönül rahatlığı ile ağlarımızı denizlere atıp güvenle balıklarımızı halkla buluşturacağız inşallah" dedi.

Balıkçılar, 1 Eylül 2021 tarihinde kalkması beklenen avlanma yasağından sonra denizlerden umutlu. Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan Balcı, müsilaj'ın büyük kısmının temizlendiğini ve kıyılarda yavru balık bolluğu görüldüğünü ifade etti. Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müsilaj temizliği için verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

"Dört gözle 1 Eylül'ü bekliyoruz"

Kıyılarda hamsi ve palamut balıkları görüyoruz diyen Balcı, "Şimdi kıyı şeritlerimiz yavru balıklarla oynuyor. Nereye oltamızı atsak hamsi ve palamut yavruları görüyoruz. Bol miktarda yavru balık gösteriyor her tarafta bu da balıkçı camiasını neşelendirdi. Zevk üstüne zevk neşe üstüne neşe kattı. Az bir zamanımız kaldı sezon açılacak. 4 gözle 1 Eylül'ü bekliyoruz. Denizlerimiz temizlendi, gönül rahatlığı ile ağlarımızı denizlere atıp güvenle balıklarımızı halkla buluşturacağız inşallah" dedi.

"Açık denizler dolmuş taşmış kıyıya kadar gelmiş balıklar"

Yeni avlanma sezonundan balıkçılar olarak ümitli olduklarını kaydeden Balcı, "Yavru balıklar kıyı şeritlerinde limanlarda çok gözüküyor. Bu da demek oluyor ki açık denizler dolmuş taşmış kıyıya kadar gelmiş balıklar. Bir de bunun anlamı şudur, Adalar Yalova arasında oltamızı atıyoruz palamut yavrusu, hamsi yavrusu ve diğer balıkları bol miktarda görüyoruz. Bu da çok güzel bir anlam ifade ediyor. Her bölgede balık olması çok güzel. 4 buçuk aydır avlanma yasağı çok güzel geçti. Meslektaşlarımıza gemicilerimize çok teşekkür ederim. Yasaklara uydular balık tutmadılar verimliliği çoğalttı. Bir hamsi 100 bin adet yumurta yapıyor. Yavru balıklar çoğalıyor. Yavru balıklar deniz de balıkları besliyor karada da halkımızı besliyor. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. Balıklarımız çok değerli" diye konuştu. - İSTANBUL

Avlanma yasağının kalkmasına günler kala kıyılar da yavru balık bolluğu
Avlanma yasağının kalkmasına günler kala kıyılar da yavru balık bolluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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