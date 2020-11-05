Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı

Avcılar'da bir binanın önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Çin pasaportu taşıyan inşaat işçisi Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang'ın, bir süre önce yurt dışındaki Uygur Türkleri ile ilgili casusluk yapması konusunda kendisine ve ailesine tehditlerde bulunulduğunu söylediği öne sürüldü.

Casusluk iddiası, bazı yabancı haber ajanslarında yer aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu iddialar da göz önüne alınarak soruşturma ve çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. ÖNCESİNDE BOĞUŞMA YAŞANMIŞ Bütün olasılıkları değerlendiren polis, saldırıyı yapan kişinin ateş ettiği kişi ile aralarında kısa süreli bir boğuşma yaşandığını da belirledi. Saldırının profesyonel olabileceği gibi bir anlaşmazlık sonucu da meydana gelmiş olabileceği de değerlendiriliyor.