Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı
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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı

05.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:00

Avcılar'da bir binanın önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Çin pasaportu taşıyan inşaat işçisi Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang'ın, bir süre önce yurt dışındaki Uygur Türkleri ile ilgili casusluk yapması konusunda kendisine ve ailesine tehditlerde bulunulduğunu söylediği öne sürüldü.

Casusluk iddiası, bazı yabancı haber ajanslarında yer aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu iddialar da göz önüne alınarak soruşturma ve çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

ÖNCESİNDE BOĞUŞMA YAŞANMIŞ

Bütün olasılıkları değerlendiren polis, saldırıyı yapan kişinin ateş ettiği kişi ile aralarında kısa süreli bir boğuşma yaşandığını da belirledi. Saldırının profesyonel olabileceği gibi bir anlaşmazlık sonucu da meydana gelmiş olabileceği de değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, önceki gün saat 22.30 sıralarında Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Yakamoz Sokak'taki bir binanın girişinde meydana gelmişti. Bir arkadaşının evine yemeğe davetli olan Çin pasaportu taşıyan Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang, bakkala giderek sigara almak için çıktı. Alışveriş sonrası dönüşünde binaya girerken arkasından gelen bir kişi, Aimaitijiang'a tabanca ile iki el ateş etti. Omuz ve kolundan yaralanan Yusufujrang Aimaitijiang, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanın işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde iki boş kovan bulurken, şüphelinin metrobüs üst geçidine doğru yaya olarak hızla kaçarak uzaklaştığını belirledi.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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