Avcılar'da yeraltı kabloları yine alev alıp patladı - Haberler
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Avcılar'da yeraltı kabloları yine alev alıp patladı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da bir binanın önündeki yeraltı kabloları, patlamalarla yandı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da bir binanın önündeki yeraltı kabloları, patlamalarla yandı. Ağaca zarar veren patlama ve yangına itfaiye ve elektrik kurumu ekipleri müdahale etti.

Olay, pazar günü saat 04.30'da Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Duman çıkan yeraltı kablolarında kısa devre oluştu. Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı. Çevrede oturanlar patlama seslerinin ardından yükselen dumanları görünce itfaiyeye haber verdi. Sevk edilen itfaiye ekibi alev alan kabloları söndürürken, elektrik kurumuna haber verildi. Dibinde patlama ve yanmanın olduğu ağaç, kısmen yanarak zarar gördü. Bölgede bir süre elektrik kesilirken, gün aydınlanınca görevlendirilen ekipler bölgede çalışma yaptı. Avcılar'da, 8 Aralık 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fidan Sokak'ta, 11 Ocak'ta da Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta benzer şekilde yeraltı kablolarında yanma ve alevli patlamalar meydana gelmişti. Bu olaylarda bir otomobil kısmen yanarak zarar görmüştü.


Avcılar'da yeraltı kabloları yine alev alıp patladı

Avcılar'da yeraltı kabloları yine alev alıp patladı

Avcılar'da yeraltı kabloları yine alev alıp patladı

Avcılar'da yeraltı kabloları yine alev alıp patladı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye kurtardı (1)

Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye kurtardı (1)

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Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Patlama, Avcılar, Güncel, Haber

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