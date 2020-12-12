Son dakika haberleri | Avcılar'da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü
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Son dakika haberleri | Avcılar'da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü

12.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:36
Son dakika haberleri | Avcılar'da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre AVCILAR'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 16.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Sanayi Sokak'ta yaşandı. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, sokak ortasında otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Ahmet Erten ve Tarık Cıbır karşı tarafa ateş açtı. Diğer otomobildeki Hacı Ali Kurt da belinden çıkardığı silahla karşılık verdi. Açılan ateş sonucu Yunus Hikmet Eren karnından, Emin Can Alpaslan bacağından yaralandı. Silahlı kavganın ardından iki grup da geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri kavgaya karışan şüphelileri belirledi. 

ARKADAŞLARI TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜŞüphelilerden Yunus Hikmet Eren'in arkadaşları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yine olayda yaralanan Emin Can Alpaslan'ın da tedavi için hastaneye gittiği belirlendi. Olaya karıştığı tespit edilen, Tarık Cıbır(23), Ahmet Erten(24), Osman Türker Alıcı(26), Mert Can Aslan(22), Umut Can Leyla(19), Çiya Ekinci(24), Ramazan Yanak(19), Hacı Ali Kurt(17) ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Emin Can Alpaslan(19) gözaltına alındı. Hastaneye geldiği öğrenilen Osman Türker Alıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kavgaya karışan 8 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Öte yandan olaya karışanların uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmak ve kasten adam yaralama gibi çeşitli suçlardan toplamda 83 suç kaydı olduğu öğrenildi 

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDASokak ortasında yaşanan kavga anı işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokağa 3 otomobille gelen şüphelilerin otomobillerinden indikten sonra birbirlerine ateş açtıkları görülüyor. İki grup da kısa sürede otomobillerine binerek olay yerinden kaçıyor.

Son dakika haberleri | Avcılar'da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü
Son dakika haberleri | Avcılar'da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü
Son dakika haberleri | Avcılar'da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü
Son dakika haberleri | Avcılar'da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü
Son dakika haberleri | Avcılar'da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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