Avcılar'da polisin "dur" ihtarından kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
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Avcılar'da polisin "dur" ihtarından kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

13.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:24

Avcılar'da polisin "dur" ihtarında bulunduğu ticari taksiden yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, Esenyurt'ta farklı bir aracın içerisinde yakalanırken araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Avcılar'da polisin "dur" ihtarında bulunduğu ticari taksiden yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, Esenyurt'ta farklı bir aracın içerisinde yakalanırken araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesi üzerinde şüphelendiği bir ticari taksiye "dur" ihtarında bulundu.

Ticari takside yolcu olarak bulunan bir kişi araç yavaşladığı sırada yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından İran uyruklu şüpheli M.A'yı (34), Esenyurt'ta farklı bir aracın içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada 3 parça halinde 2 kilogram mefamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Avcılar'da polisin 'dur' ihtarından kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
Avcılar'da polisin 'dur' ihtarından kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
Avcılar'da polisin 'dur' ihtarından kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
Avcılar'da polisin 'dur' ihtarından kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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