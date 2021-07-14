Avcılar'da iki grup arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada
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Avcılar'da iki grup arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da iki grup arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada Kavgayı ayırmak için sivil polis memuru havaya ateş açtı Avcılar'da sokak ortasında iki grubun kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Avcılar'da iki grup arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada

Kavgayı ayırmak için sivil polis memuru havaya ateş açtı

İSTANBUL - Avcılar'da sokak ortasında iki grubun kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavganın büyümesiyle kemerle birbirine saldırmaya başlayan grubu ayırmak için, sivil polis memuru havaya ateş açarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Avcılar Şükrübey'de yaşandı. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve kemerle saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar, tarafları ayırmak istese de başarılı olamadı.

Sivil polis havaya ateş açtı, öfkeli grup yine de ayrılmadı

Kavganın büyümesiyle sokakta bulunan vatandaşlar, iki grubu ayırmak için uzun süre uğraştı. Karşılıklı birbirini darp eden grup, sakinleşmeyince sivil polis olduğu öğrenilen bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı. Sivil polisin olaya müdahalesine bile aldırış etmeyen öfkeli grup, kavgaya devam etti. Ekip aracının sokağa gelmesinin ardından grup üyeleri sokak aralarına kaçarak gözden kaybolurken, kavgaya karışanlardan bazıları ise yakalanarak gözaltına alındı.

İki grubun birbirine kemerle saldırdıkları anlar kamerada

Avcılar'da öfkeli iki grubun kavga anı güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gruplarından birbirine ilk önce tekme ve yumruklarla saldırdığı daha sonra ise kemerleri belinden çıkartarak birbirilerini darp ettikleri ve vatandaşlarında ayırmak için uğraştıkları görülüyor.

Avcılar'da iki grup arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada
Avcılar'da iki grup arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada
Avcılar'da iki grup arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada
Avcılar'da iki grup arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu

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