Son dakika... Avcılar'da 45 gün önce evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının annesi: Şu an yaşamak ödül değil

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da evinde 45 gün önce evine gelen iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın (38) annesi Yasemen Dallı, aradan geçen 1.5 aydan bu yana öldürülen kızı ve damadını kimlerin neden öldürdüğünün ortaya çıkarılamadığını belirterek, "Şu anda benim için yaşamak ödül değil. Bilinmezlik bizi öldürüyorö dedi.

Geçen ay, saat 03.00 sıralarında Esenyurt'taki Haramidere Kavşağı'nda Nurettin Yıldız'a ait 34 KA 976 plakalı otomobil yanmaya başlarken görüldü. Sevk edilen itfaiye, otomobildeki yangını söndürdü. Yapılan incelemede otomobil sahibi bulunmazken araçta kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girerek Nurettin Yıldız'ın oturduğu eve geldi. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağrılarak içeri girildi. Ekipler, Nurettin Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Esra Yıldız'ı kim veya kimlerin öldürdüğünü tespit etmek amacıyla kapsamlı soruşturma başlanırken, aranan başına ateş edilen eşinin cesedi birkaç gün sonra otomobilinin bulunduğu yere yakın bir alanda tesadüfen bulundu.

45 GÜN GEÇTİ ACI DİNMEDİ

Anne Dallı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu'nun sürdürdüğü çifte cinayet dosyası ile ilgili gizlilik kararı bulunduğunu ifade ederken, "Bize bir şey söylenmiyor. Cinayetlerin nedeni ile ilgili acabalar bizi öldürürüyor, bitiriyor Benim evladım nasıl böyle bir şiddete kurban gitti. Böyle bir şiddetin sebebi neydi gerçekten anlayamıyorum anlamak da istemiyorum. Hiçbir şekilde böyle bir şiddet olamaz. Benim çiçeğimi soldurdular. Gül gibi yavrumu toprağa koydum" diye ekledi.