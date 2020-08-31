AVCILAR'DA 2 OKUL YIKTIRILARAK YAPTIRILACAK, 5 OKUL GÜÇLENDİRİLECEK
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AVCILAR'DA 2 OKUL YIKTIRILARAK YAPTIRILACAK, 5 OKUL GÜÇLENDİRİLECEK

SİLİVRİ açıklarında geçen yıl 26 Eylül'te meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da aynı binada eğitim verilen iki okulun yıkılarak yaptırılacak, 5 okul ise güçlendirilecek.

31.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:50

SİLİVRİ açıklarında geçen yıl 26 Eylül'te meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da aynı binada eğitim verilen iki okulun yıkılarak yaptırılacak, 5 okul ise güçlendirilecek.

İstanbul Valiliği'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli sürdürdüğü çalışmalar tamamlanarak, il genelinde yıkılacak ve güçlendirilecek binalar ile ilgili kararlar alındı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, İstanbul'da yoğun olarak kamu kurum ve kuruluşlarında olası depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapıldığını, okulların ön planda tutulduğunu vurguladı. Kaymakam İnan, 'Avcılar'da daha önceki çalışmalarda 18 okul güçlendirilmişti. 5 okul daha güçlendirme kapsamına alındı. Bu okuldaki öğrencileri, en yakında bulunan diğer okullarda ikili eğitime alarak çalışmaları 5-6 ayda tamamlamayı hedefliyoruz. Öğrenci velilerimiz ve öğrencilerimiz bunu sabırla karşılar ve destek olurlarsa mutlu oluruz. Kısa sürede bu güçlendirme çalışmaları tamamlanacaktır" dedi.

İLERİ TETKİK TAMAMLANDI

Silivri depreminin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanlarınca Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'ndeki aynı binada eğitim verilen Alsancak İlkokulu ile Alsancak Ortaokulu'nun zemin etüdü ve ileri tetkik çalışmaların tamamlanmasının ardından yıkılarak yeni bina inşa edilmesine karar verildi. İki okulun yıkılarak yenileri tamamlanıncaya kadar buralarda eğitim- öğretimin Silivri depremi ardından alınan karar doğrultusunda yine Ömer Seyfettin Ortaokulu ile Gümüşpala Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde sürdürülmesi benimsendi.

GÜÇLENDİRME YAPILACAK 5 OKUL

Oluşturulan komisyon tarafından Avcılar'da güçlendirme çalışması yapılacak okullar; Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Borusan Otomotiv Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu, Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak tespit edildi. Bu okullardaki eğitimin güçlendirme tamamlanıncaya kadar öğrencilerin şu okullarda ikili eğitim yapması benimsendi;

Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu; Ambarlı ve İnönü İlkokulu'nda, Atatürk Ortaokulu; Denizköşkler İlkokulu'nda, Borusan Otomotiv Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu; Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda, Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'nde, Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi;, Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'nda.

AVCILAR'DA 2 OKUL YIKTIRILARAK YAPTIRILACAK, 5 OKUL GÜÇLENDİRİLECEK

Kaynak: DHA

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