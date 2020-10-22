Avcılar Belediyesi bütçesi kabul edildi

Avcılar Belediyesi bütçesi mecliste kabul edildi.

Avcılar Belediyesi bütçesi mecliste kabul edildi. Buna göre Avcılar Belediyesinin 2021 yılı bütçesi, 365 milyon lira oldu. Mecliste konuşan Başkan Hançerli, "Var olan kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanıyoruz. Az parayla çok iş yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Avcılar Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı 3. birleşimi, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin başkanlığında Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Hançerli, mecliste bütçe ve performans programıyla ilgili sunum yaptı. 2021 yılı bütçesinin 5 yıllık stratejik programa bağlı kalınarak gerçekçilik prensibiyle hazırlandığını belirten Hançerli, "Kentimizin ve belediyemizin gerçekliklerini gözeterek, kentimizi yarınlara hazırlayacak bir bütçe hazırladık. Hazırladığımız bütçenin birinci ve temel prensibi gerçekçiliktir. 2019 yılı bütçe performansımızın oldukça iyi olduğunu değerlendirmiştik. Giderlerin kısıldığı gelirlerin arttığı olumlu bir tablo ile karşınıza çıkmıştık. Ülkede az görülür bir bütçe fazlası verme şansına hep birlikte sahip olmuştur. 2020 yılı için de bugünden söyleyebilirim ki önümüze koyduğumuz hedefleri tutturabilme potansiyelini güçlü bir şekilde taşıyor" açıklamalarda bulundu.

2021 yılı bütçesi 365 milyon lira

Başkan Hançerli, "2021 yılı bütçemizde öncelikle gelirimizin ne kadar olacağı değerlendirildi. 365 milyonluk bir bütçe belirledik. Bu bütçenin gerçekleşmesi için çaba sarf edeceğiz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. 365 milyonluk bir bütçe, nüfus ve alan bakımından benzer ilçelerimizle kıyasladığımızda büyük bir bütçe değil. Bildiğiniz üzere 1999 yılında gerçekleşen deprem en çok bizim ilçemizi etkiledi. Dolayısıyla depremden sonra kentimizin güçlerinin zayıfladığını açık ve net ifade edebiliriz. Bu zayıflık nedeniyle gelir bütçemiz emlak ve arsa bedelleri ile doğru orantılı olarak düştü" ifadelerine yer verdi.

42 milyon metrekarelik Avcılar'ın 20 milyon metrekaresinin rezerv alanı olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Hançerli, "Dolayısıyla rezerv alanından kalanla bölge ile ilgili belediyemiz gelirle ilgili problem yaşamaktadır. Belediye bütçelerinin en önemli kalemleri herkesin bildiği üzere imar gelirleridir. Biz Avcılarlı hemşehrilerimizin daha önemli bulduğumuz için belediyenin gelirlerini neredeyse sıfırlayan kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnsan hayatının söz konusu olduğu bir meselede varsın gelirimiz artmasın. Bütçemiz daha fazla olsun halkın cebinden daha fazla para alalım değerlendirmesi yapmayacağız" açıklamasına yer verdi.

"Halkın üzerine gitmeden gelirimizi büyütüyoruz"

Başkan Hançerli konuşmasını, "Halkın üzerine gitmeden, alternatif gelir kalemleri ve gelirlerimizi arttıracak çalışmalarımızla gelirimizi büyütüyoruz. Var olan kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanıyoruz. Az parayla çok iş yapıyoruz. Bin 700'ü aşkın çalışanımızla Avcılar'a sunduğumuz hizmet standartlımızı arttırarak daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz" sözleri ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı