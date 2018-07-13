Avatar Atakan, Oğlu İle İlk Videosunu Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Avatar Atakan, Survivor'ın 2016 yılında yer alan ve yarışmada gösterdiği üstün performansıyla çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Ayrıca dövüş sporları ile de yakından ilgilenen Survivor 2016 şampiyonu ve milli boksör Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturmuştu. Avatar Atakan hamile eşi Serap Korkmaz ile ringe çıkmıştı.

OĞLU İLE İLK VİDEOSUNU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

İlk bebeğini kucağına alan Avatar Atakan, sosyal medya hesabından oğlu ile olan ilk videosunu paylaştı. Atakan'ın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

PAYLAŞIMINDA OĞLUNA TAVSİYELERDE BULUNDU

Survivor'un Avatar Atakan'ının beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımında oğluna tavsiyelerde bulundu. Atakan, oğlu ile paylaştığı videonun altına "Bir BAŞ ol ki oğul.! Dimdik durasın,

Çiğnenip ezilmeyesin.. Bir GÖZ ol ki oğul.! İyiliği göresin,

Peşinden yürüyesin.. Bir DİL ol ki oğul.! Zehire bal süresin.. Bir EL ol ki oğul.! Yoksulu giydiresin.. Bir YÜREK ol ki oğul.! Her zaman HAK diyesin.. AYAK olursan oğul.! Karınca ezmeyesin.. VAKİT kıymetli oğul.! Sakın boş gezmeyesin.. " yazdı.