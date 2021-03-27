Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde canlı yayında böbrek nakli yapıldı
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde canlı yayında böbrek nakli yapıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Sağlık
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde canlı yayında böbrek nakli yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, "Akdeniz Organ Nakli Günleri" kapsamında canlı yayında böbrek nakli gerçekleştirildi.

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, "Akdeniz Organ Nakli Günleri" kapsamında canlı yayında böbrek nakli gerçekleştirildi.

Üniversitenin Organ Nakli Merkezince düzenlenen "Akdeniz Organ Nakli Günleri", "Kovid-19 Döneminde Laparoskopik Donör Nefrektomi ve Böbrek Nakli Alıcı Operasyonu Eğitim Toplantısı" ile başladı.

Çevrim programın açılış konuşmalarını Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Doku Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldeğez yaptı.

Rektör Özkan, Türkiye'nin son 40 yılda organ nakli alanında yakaladığı büyük atılımda Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun önemli bir payı olduğunu vurguladı.

Hastanelerinde nakillerin başladığı tarihten bu yana 4 bin 830 böbrek, 647 karaciğer, 107 kalp, 78 pankreas, 5 yüz, 4 ekstremite ve bir rahim nakli gerçekleştirildiğini vurgulayan Özkan, "Salgın her şeyi olduğu gibi organ nakli konusundaki çalışmaları da etkiledi. Buna karşın sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla bu yıl 38 böbrek, 26 karaciğer nakline imza attık." dedi.

İnce bağırsak ve akciğer nakillerini de yapmayı hedeflediklerini, bunun için altyapı, tecrübe ve cerrahi kalitelerinin yüksek olduğunu vurgulayan Özkan, Kovid-19 aşısıyla ilgili üniversitelerin çalışma yürüttüğünü bildirdi.

"Durma lüksümüz yok"

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise kompozit doku nakli gibi operasyonların dünyada az sayıda olmasıyla birlikte kurumlar için prestij açısından öneminin yüksek olduğunu anlattı.

"Kol, rahim, yüz nakli gibi ameliyatların yapılıyor olması hem ülkemiz hem de Akdeniz Üniversitesi için çok önemli. Dünyada en çeşitli nakillerin yapıldığı kurumun içerisindeyiz." diyen Özkan, salgın döneminde de her türlü afet koşulunda da organ nakillerini yapmayı öğreneceklerini kaydetti.

Bunlar için altyapıyı çok iyi oluşturmak gerektiğini vurgulayan Özkan, "Hayat kurtaran organ nakillerinin durma şansı yok. Durulan her aşamada kaybedilen karaciğer hastaları, kalp hastaları, diyalizden kaybedilen hastalar oluyor. Onun için salgın sürecinde de durmak gibi bir lüksümüz yok. O nedenle mümkün olduğunca koşullara adapte olup hizmet etmeye devam etmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı da Merkezi daha da geliştirerek yeni başarılara imza atmak istediklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Özkan, Ömer Özkan ve Bülent Aydınlı, canlı yayında canlı vericili böbrek nakli gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde canlı yayında böbrek nakli yapıldı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde canlı yayında böbrek nakli yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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