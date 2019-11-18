AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Doğu Akdeniz 2019 tatbikat bölgesine ziyaret

18.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:30

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin de yer aldığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" bölgesini ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ'nün iletişim altyapısı, teknik destek ve sosyal medya yönetimi konusunda personele destek verdiği tatbikatın merkezi olan Gölcük Donanma Komutanlığına giden Prof. Dr. Çomaklı ve üniversite heyeti, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya ve Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çomaklı, üniversitenin Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na katılmasından duyduğu mutluluğu belirtti.

Tatbikatta görev alan üniversite personeli ve askerlere başarılar dileyen Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bir sivil kurum olarak Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı'na katılmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ile yaptığımız protokol sonrası Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı'na geniş bir ekiple katılım göstermiştik. Bu tatbikat bizim açımızdan verimli geçmişti. Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından biri olarak, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve altyapımızı diğer kamu kurum ve kuruşları ile iş birliği yaparak ortak projelerde değerlendirmek istiyoruz. Bunun sonucu olarak bu yıl 22'ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz 2019 diğer kamu kurumlarımızla biz de katıldık. Bu ülke ve bu millet için çalışmaya devam edeceğiz."

Tatbikat merkezinde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Çomaklı, tatbikata katılan Anadolu Üniversitesi TV Yapım Merkezi ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) personeliyle de bir araya geldi.

Kaynak: AA