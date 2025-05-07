ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 7 Mayıs Çarşamba ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,7 Mayıs 2025 Çarşamba ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI (7 MAYIS)

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü ATV'nin yayın akışı aşağıdaki gibidir:

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

ATV YAYIN AKIŞI (7 MAYIS)

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Sustalı Ceylan (Yeni Bölüm)

23:20 – Dedektif Galban (Yabancı Sinema)

01:20 – Bir Gece Masalı

03:50 – Dedektif Galban (Tekrar)

05:50 – Hercai

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları: