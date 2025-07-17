ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 17 Temmuz Perşembe ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,17 Temmuz 2025 Perşembe ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI (17 TEMMUZ)

17 Temmuz 2025 Perşembe günü ATV'nin yayın akışı aşağıdaki gibidir:?

01:20 – Güven Bana (Eğlence)

03:20 – Aldatmak (Dizi)

05:50 – Bir Küçük Gün Işığı (Dizi)

08:00 – Kahvaltı Haberleri ( Haber )

10:00 – Kader Oyunları (Dizi)

13:00 – Gün Ortası ( Haber )

14:00 – Sen Anlat Karadeniz (Dizi)

17:00 – Nadide Hayat (Sinema)

19:00 – ATV Ana Haber (Haber)

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? (Eğlence)

ATV yayın akışı

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları: