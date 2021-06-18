Attila İlhan şiirleri - Attila İlhan aşk şiirleri ile kısa ve uzun şiirleri
Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatına damga vuran şahsiyetlerden biri olan Attila İlhan'ın en bilinen yönü şairliği olsa da o, 80 yıllık ömrüne birçok sıfatı sığdırmayı başarmıştır. Atilla İlhan eserleri ve şiirleri halen daha edebiyat açısından önemli yazılardır. İşte Attila İlhan şiirleri - Attila İlhan aşk şiirleri ile kısa ve uzun şiirleri
Attila İlhan 80 yıllık hayatına birçok roman, kitap, deneme ve senaryo sığdırdı. Toplumcu gerçekçi sanat anlayışıyla Attila İlhan, bıçağın ucunda yaşayanlar için umut, disiplinli yaşantısıyla yeni nesil edebiyatçılar için yeri doldurulamayan bir önder oldu. İşte en güzel Atilla İlhan şiirleri
ATTİLA İLHAN ŞİİRLERİ
Attila İlhan'ın en sevilen şiirleri
- Ben Sana Mecburum
- Üçüncü Şahsın Şiiri
- Aysel Git Başımdan
- Aydınlık Neyin Oluyor Senin
- Ben Sana Mecburum
- Adımla Nasıl Berabersem
- Ayrılık Sevdaya Dahil
- Yalnızlık Şiiri
- Delik Deşik
- Kimi Sevsem, Sensin...
- Yağmur Kaçağı
- Yalnızlığı Denemek
- Sen Benim Hiçbir Şeyimsin
- Mahur Beste
- Emperyal Oteli
- Böyle Bir Sevmek
- Sana Ne Yaptılar
- Sen Yoksun
- Sisler Bulvarı
- Sen Beyaz Bir Kadınsın
- Bekle
- Pia
- Elimden Gelen Bu
- Ağustos Çıkmazı
- An Gelir
- Adım Sonbahar
- Rüzgar Gülü
- Zeynep Beni Bekle
- Elde Var Hüzün
- Jilet Yiyen Kız
- Cinayet Saati
- Nasıl Olduysa
- Kimi?
- Nasıl Bir Sevdaysa...
- O Sözler Ki
- Belma Sebil
- Bence Malumdur
- İstanbul Ağrısı
- Korkarım
- Herşeyi Birden İstemek
- Kadınlar Sonbahar
- Müjgan'a Aşk Şarkıları
- Duvar
- Nöbet Değişimi
- Bakarsak
- Karantinalı Despina
- Pusudaki
- Bir, Üç ve Beş
- Geçerdi Hep
- Ağır Kan Kaybı
1. Adım Sonbahar
"nasıl iş bu
her yanına çiçek yağmış
erik ağacının
ışık içinde yüzüyor
neresinden baksan
gözlerin kamaşır
oysa ben akşam olmuşum
yapraklarım dökülüyor
usul usul
adım sonbahar"
2. Böyle Bir Sevmek
"ne kadınlar sevdim zaten yoktular
yağmur giyerlerdi sonbaharla bir
azıcık okşasam sanki çocuktular
bıraksam korkudan gözleri sislenir
ne kadınlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemiştir"
3. Harp Kaldırımında Aşk
"sen şimdi yanımda yepyeni bir türkü gibisin
hiç görmediğim yıldızlar gözlerine doğmuş
bir büyüklük duygusu dağlar gibi yüreğinde
ah biz mutluluğu böyle aranıp duracak mıyız
yağmur hep böyle yağacak mı hatıralara
eksik olan bir şey var sana bana dair
belki bir rüzgar belki rüzgardan da hafif
ama kalbimiz yine uzak bir deniz gibi boş
heybetli gurupların belirdiği saatlerde"
4. Geçerdi Hep
"Geçerdi hep
Pırıltılı kanunlar
Neves gecelerden
İhtimal buhranlı gecelerdi hep
Yüreğinde yalnızlığın tortusu
Vazoda yaseminler
Ufukta yağmur kuşları
Çözülmez bilmecelerdi hep
Ansızın dalar
Bir yorgunluğa uyanırdın
Güneş çekilmiştir bahçelerden
Lambalar çok erken yanmış
Aldatılmak korkusu
Sık sık bozulan yeminler
Enfarktüs kuşkuları
Sinsi bir kederdi hep
Zaman zaman düşündüğün
Aklına geldikçe güldüğün
Şan şeref ve ün
Beyhude şeylerdi hep"
5. Ağustos Çıkmazı
"Bir deniz kıyısında otur
Gemiler sensiz gitsin bırak
Herkes gibi yaşasana sen
İşine gücüne baksana
Evlenirsin, çocuğun olur
Beni koyup koyup gitme, n'olursun"
6. Aysel Git Başımdan
"Sevindiğim anda sen üzülürsün.
Sonbahar uğultusu duymamışsın ki
içinden bir gemi kalkıp gitmemiş,
uzak yalnızlık limanlarına.
Aykırı bir yolcuyum dünya geniş,
Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki.
Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş.
Sakın başka bir şey getirme aklına.
Aysel git başımdan ben sana göre değilim,
ölümüm birden olacak seziyorum,
hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim.
Aysel git başımdan seni seviyorum…"
7. Emperyal Otel
"emperyal oteli'nde bu sonbahar
bu camların nokta nokta hüznü
bu bizim berhava olmuşluğumuz
bir nokta bir hat kalmışlığımız
bu rezil bu çarşamba günü
intihar etmiş kötümser yapraklar
öksürüklü aksırıklı bu takvim
ben hiç böylesini görmemiştim
vurdun kanıma girdin itirazım var"
8. Ayrılık Sevdaya Dahil
"ay ışığına batmış
karabiber ağaçları
gümüş tozu
gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar
yaseminler unutulmuş
tedirgin gülümser
çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var
çünkü ayrılık da sevdaya dahil
çünkü ayrılanlar hala sevgili
hiç bir anı tek başına yaşayamazlar
her an ötekisiyle birlikte
herşey onunla ilgili"
9. Nasıl Bir Sevdaysa
"nerede ne zaman kaç kere yaşadık
nasıl bir sevdaysa eskitememiş yıllar
bitirdiğimiz herşeye yeniden başladık
dudaklarımızda birbirimizden mısralar"
10. Maria Missakian
"kasım'da bir çınar olurdum
yaprak yaprak dökülürdüm
kalbimi sıkı tutmasam
döküp saçıp boşaltsam
içimde yükselen şiiri
kaldırımlara döküp harcasam
gözleri balıkçıl gözleri
dudaklarında tutup rüzgarı
maria missakian adında biri
gelse göğsüne kapansam"
11. Kimi Sevsem Sensin
"kimi sevsem sensin hayret
sevgi hepsini nasıl değiştiriyor
gözleri maviyken yaprak yeşili
senin sesinle konuşuyor elbet
yarım bakışları o kadar tehlikeli
senin sigaranı senin gibi içiyor
kimi sevsem sensin hayret
senden nedense vazgeçilemiyor"
12. Sevmek İçin Geç Ölmek İçin Erken
"Başbaşa çay elele yürümek derken
Boğaz vapurları mı iskele sancak
Telefonda kaybolmak sesini beklerken
İnsan insanı yeniler doğrudur ancak
Sevmek için geç ölmek için erken"
13. Sen Benim Hiçbir Şeyimsin
"Sen benim hiçbir şeyimsin
Yabancı bir şarkı gibi yarım
Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak
Hiç kimse misin bilmem ki nesin
Uykumun arasında çağırdığım
Çocukluk sesinle ağlayarak
Sen benim hiçbir şeyimsin…"
14. Saklı Sevda
"saklı bir sevdadır bulduk sığındık
bu büyülü bir aşk çünkü yasak
gizli bir mutluluk ki ne söylesem az
bin yılda yaşasak hiç de yaşamasak
varımız yoğumuz aşkımız artık
hayatım ona tutsak
adı şehnaz"
15. Üçüncü Şahsın Şiiri
"gözlerin gözlerime değince
felaketim olurdu ağlardım
beni sevmiyordun bilirdim
bir sevdiğin vardı duyardım
çöp gibi bir oğlan ipince
hayırsızın biriydi fikrimce
ne vakit karşımda görsem
öldüreceğimden korkardım
felâketim olurdu ağlardım"
16. Yasak Sevişmek
"öteki kapımdan gel bunu açamazsın
sabaha karşı gel bütün gözlerinle gel"
17. Yalnızlık Şiiri
"Çiçekler damlıyor gecenin parmaklarından
Dudaklarımda eski bir mektep türküsü
Karanlıkta sana doğru uzanmış ellerim
Gözlerim gözlerini arıyor durmadan
Nerdesin?"
18. Yağmur Kaçağı
"geceleri bir çarpıntı duyarsan
telaş telaş yağmurdan kaçıyorum
sarayburnu'ndan geçiyorum
akşamsa eylül'se ıslanmışsam
beni görsen belki anlayamazsın
içlenir gizli gizli ağlarsın
eğer ben yalnızsam yanılmışsam
elimden tut yoksa düşeceğim
yağmur beni götürecek yoksa beni"
19. Yalnızlığı Denemek
"gecenin ortasında ne işin var
yıldızlara dokunma yanarsın
bak birazdan ay da batacak
karanlık bulaşmasın ellerine
tersine döner yolunu bulamazsın"
20. Mahur Beste
"Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız
O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız
Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız
Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız
O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız"