Attila İlhan şiirleri - Attila İlhan aşk şiirleri ile kısa ve uzun şiirleri

Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatına damga vuran şahsiyetlerden biri olan Attila İlhan'ın en bilinen yönü şairliği olsa da o, 80 yıllık ömrüne birçok sıfatı sığdırmayı başarmıştır. Atilla İlhan eserleri ve şiirleri halen daha edebiyat açısından önemli yazılardır. İşte Attila İlhan şiirleri - Attila İlhan aşk şiirleri ile kısa ve uzun şiirleri

Attila İlhan 80 yıllık hayatına birçok roman, kitap, deneme ve senaryo sığdırdı. Toplumcu gerçekçi sanat anlayışıyla Attila İlhan, bıçağın ucunda yaşayanlar için umut, disiplinli yaşantısıyla yeni nesil edebiyatçılar için yeri doldurulamayan bir önder oldu. İşte en güzel Atilla İlhan şiirleri

ATTİLA İLHAN ŞİİRLERİ

Attila İlhan'ın en sevilen şiirleri

Ben Sana Mecburum

Üçüncü Şahsın Şiiri

Aysel Git Başımdan

Aydınlık Neyin Oluyor Senin

Ben Sana Mecburum

Adımla Nasıl Berabersem

Ayrılık Sevdaya Dahil

Yalnızlık Şiiri

Delik Deşik

Kimi Sevsem, Sensin...

Yağmur Kaçağı

Yalnızlığı Denemek

Sen Benim Hiçbir Şeyimsin

Mahur Beste

Emperyal Oteli

Böyle Bir Sevmek

Sana Ne Yaptılar

Sen Yoksun

Sisler Bulvarı

Sen Beyaz Bir Kadınsın

Bekle

Pia

Elimden Gelen Bu

Ağustos Çıkmazı

An Gelir

Adım Sonbahar

Rüzgar Gülü

Zeynep Beni Bekle

Elde Var Hüzün

Jilet Yiyen Kız

Cinayet Saati

Nasıl Olduysa

Kimi?

Nasıl Bir Sevdaysa...

O Sözler Ki

Belma Sebil

Bence Malumdur

İstanbul Ağrısı

Korkarım

Herşeyi Birden İstemek

Kadınlar Sonbahar

Müjgan'a Aşk Şarkıları

Duvar

Nöbet Değişimi

Bakarsak

Karantinalı Despina

Pusudaki

Bir, Üç ve Beş

Geçerdi Hep

Ağır Kan Kaybı

1. Adım Sonbahar

"nasıl iş bu

her yanına çiçek yağmış

erik ağacının

ışık içinde yüzüyor

neresinden baksan

gözlerin kamaşır

oysa ben akşam olmuşum

yapraklarım dökülüyor

usul usul

adım sonbahar"

2. Böyle Bir Sevmek



"ne kadınlar sevdim zaten yoktular

yağmur giyerlerdi sonbaharla bir

azıcık okşasam sanki çocuktular

bıraksam korkudan gözleri sislenir

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

böyle bir sevmek görülmemiştir"

3. Harp Kaldırımında Aşk

"sen şimdi yanımda yepyeni bir türkü gibisin

hiç görmediğim yıldızlar gözlerine doğmuş

bir büyüklük duygusu dağlar gibi yüreğinde

ah biz mutluluğu böyle aranıp duracak mıyız

yağmur hep böyle yağacak mı hatıralara

eksik olan bir şey var sana bana dair

belki bir rüzgar belki rüzgardan da hafif

ama kalbimiz yine uzak bir deniz gibi boş

heybetli gurupların belirdiği saatlerde"

4. Geçerdi Hep



"Geçerdi hep

Pırıltılı kanunlar

Neves gecelerden

İhtimal buhranlı gecelerdi hep

Yüreğinde yalnızlığın tortusu

Vazoda yaseminler

Ufukta yağmur kuşları

Çözülmez bilmecelerdi hep

Ansızın dalar

Bir yorgunluğa uyanırdın

Güneş çekilmiştir bahçelerden

Lambalar çok erken yanmış

Aldatılmak korkusu

Sık sık bozulan yeminler

Enfarktüs kuşkuları

Sinsi bir kederdi hep

Zaman zaman düşündüğün

Aklına geldikçe güldüğün

Şan şeref ve ün

Beyhude şeylerdi hep"

5. Ağustos Çıkmazı



"Bir deniz kıyısında otur

Gemiler sensiz gitsin bırak

Herkes gibi yaşasana sen

İşine gücüne baksana

Evlenirsin, çocuğun olur

Beni koyup koyup gitme, n'olursun"

6. Aysel Git Başımdan

"Sevindiğim anda sen üzülürsün.

Sonbahar uğultusu duymamışsın ki

içinden bir gemi kalkıp gitmemiş,

uzak yalnızlık limanlarına.

Aykırı bir yolcuyum dünya geniş,

Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki.

Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş.

Sakın başka bir şey getirme aklına.

Aysel git başımdan ben sana göre değilim,

ölümüm birden olacak seziyorum,

hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim.

Aysel git başımdan seni seviyorum…"

7. Emperyal Otel

"emperyal oteli'nde bu sonbahar

bu camların nokta nokta hüznü

bu bizim berhava olmuşluğumuz

bir nokta bir hat kalmışlığımız

bu rezil bu çarşamba günü

intihar etmiş kötümser yapraklar

öksürüklü aksırıklı bu takvim

ben hiç böylesini görmemiştim

vurdun kanıma girdin itirazım var"

8. Ayrılık Sevdaya Dahil

"ay ışığına batmış

karabiber ağaçları

gümüş tozu

gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar

yaseminler unutulmuş

tedirgin gülümser

çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var

çünkü ayrılık da sevdaya dahil

çünkü ayrılanlar hala sevgili

hiç bir anı tek başına yaşayamazlar

her an ötekisiyle birlikte

herşey onunla ilgili"

9. Nasıl Bir Sevdaysa

"nerede ne zaman kaç kere yaşadık

nasıl bir sevdaysa eskitememiş yıllar

bitirdiğimiz herşeye yeniden başladık

dudaklarımızda birbirimizden mısralar"

10. Maria Missakian

"kasım'da bir çınar olurdum

yaprak yaprak dökülürdüm

kalbimi sıkı tutmasam

döküp saçıp boşaltsam

içimde yükselen şiiri

kaldırımlara döküp harcasam

gözleri balıkçıl gözleri

dudaklarında tutup rüzgarı

maria missakian adında biri

gelse göğsüne kapansam"

11. Kimi Sevsem Sensin

"kimi sevsem sensin hayret

sevgi hepsini nasıl değiştiriyor

gözleri maviyken yaprak yeşili

senin sesinle konuşuyor elbet

yarım bakışları o kadar tehlikeli

senin sigaranı senin gibi içiyor

kimi sevsem sensin hayret

senden nedense vazgeçilemiyor"

12. Sevmek İçin Geç Ölmek İçin Erken



"Başbaşa çay elele yürümek derken

Boğaz vapurları mı iskele sancak

Telefonda kaybolmak sesini beklerken

İnsan insanı yeniler doğrudur ancak

Sevmek için geç ölmek için erken"

13. Sen Benim Hiçbir Şeyimsin

"Sen benim hiçbir şeyimsin

Yabancı bir şarkı gibi yarım

Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak

Hiç kimse misin bilmem ki nesin

Uykumun arasında çağırdığım

Çocukluk sesinle ağlayarak

Sen benim hiçbir şeyimsin…"

14. Saklı Sevda

"saklı bir sevdadır bulduk sığındık

bu büyülü bir aşk çünkü yasak

gizli bir mutluluk ki ne söylesem az

bin yılda yaşasak hiç de yaşamasak

varımız yoğumuz aşkımız artık

hayatım ona tutsak

adı şehnaz"

15. Üçüncü Şahsın Şiiri



"gözlerin gözlerime değince

felaketim olurdu ağlardım

beni sevmiyordun bilirdim

bir sevdiğin vardı duyardım

çöp gibi bir oğlan ipince

hayırsızın biriydi fikrimce

ne vakit karşımda görsem

öldüreceğimden korkardım

felâketim olurdu ağlardım"

16. Yasak Sevişmek

"öteki kapımdan gel bunu açamazsın

sabaha karşı gel bütün gözlerinle gel"

17. Yalnızlık Şiiri

"Çiçekler damlıyor gecenin parmaklarından

Dudaklarımda eski bir mektep türküsü

Karanlıkta sana doğru uzanmış ellerim

Gözlerim gözlerini arıyor durmadan

Nerdesin?"

18. Yağmur Kaçağı



"geceleri bir çarpıntı duyarsan

telaş telaş yağmurdan kaçıyorum

sarayburnu'ndan geçiyorum

akşamsa eylül'se ıslanmışsam

beni görsen belki anlayamazsın

içlenir gizli gizli ağlarsın

eğer ben yalnızsam yanılmışsam

elimden tut yoksa düşeceğim

yağmur beni götürecek yoksa beni"

19. Yalnızlığı Denemek

"gecenin ortasında ne işin var

yıldızlara dokunma yanarsın

bak birazdan ay da batacak

karanlık bulaşmasın ellerine

tersine döner yolunu bulamazsın"

20. Mahur Beste

"Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız

O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız

Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız

Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız

O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız"

Kaynak: Antoloji.com - Attila İlhan Şiirleri