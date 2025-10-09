Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen binlerce aday, 2025 yılında Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak atanmak için yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak yeni alım duyurularına çevrilmiş durumda. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında ise atama taban puanları ve alım ilanlarının yayınlanacağı tarih geliyor. ATT taban puanları 2025 kaç, acil tıp teknisyeni alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

2025 ATT TABAN PUANLARI KAÇ?

2025 yılı ilk yerleştirme döneminde açıklanan sonuçlara göre Acil Tıp Teknisyeni kadrolarına yapılan atamalarda taban puanlar önceki yıllara kıyasla nispeten yüksek seviyelerde gerçekleşti. Bu durum, adaylar arasındaki rekabetin arttığını gösteriyor. İlk ve Acil Yardım bölümü mezunlarının başvurabildiği ATT kadrolarında ortalama taban puan 82 ile 83 arasında değişti.

Önceki yıllarda yapılan atamalara bakıldığında ise taban puanların kontenjan sayısına göre dalgalandığı görülüyor. Örneğin, kontenjanın sınırlı olduğu dönemlerde puanlar 88–90 seviyelerine kadar çıkarken, daha fazla alım yapılan dönemlerde 77–80 bandına kadar gerileyebiliyor. Bu nedenle adayların sadece puan değil, kontenjan sayılarını da yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

TABAN PUANLAR NEDEN YÜKSELDİ?

2025 yılında taban puanların yükselmesinin birkaç temel nedeni bulunuyor. Öncelikle, pandemi sonrası sağlık alanına olan ilginin artmasıyla birlikte sağlık bölümlerine olan başvurularda büyük bir artış yaşandı. Bu artış, KPSS'de daha yüksek başarı gösteren adayların ATT kadrolarına yönelmesine sebep oldu. Ayrıca, her yıl mezun sayısının artmasına rağmen kadro sayısının sınırlı kalması da puanları yukarı çekti.

Bunun yanında büyükşehirlerde görev yapmak isteyen adayların yoğun talebi, bu illerdeki taban puanların daha da yükselmesine yol açtı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde açılan kontenjanlar, Türkiye geneline göre 2–3 puan daha yüksek tabanla kapandı. Taşra bölgelerinde ise taban puanların daha düşük olduğu gözlemlendi.

YENİ ATT ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı personel planlamasında toplamda 37 bin yeni sağlık personeli istihdam edilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda yılın ilk yarısında 19 bin kişilik alım süreci tamamlandı. Geriye kalan yaklaşık 18 bin kişilik ikinci etap alımın ise sonbahar aylarında duyurulması bekleniyor.

Kulis bilgilerine göre, yeni alım ilanlarının Ekim 2025 döneminde yayımlanması planlanıyor. Bu alımların içinde hem sözleşmeli hem de kadrolu personel pozisyonlarının yer alacağı, ATT kadrolarına da önemli bir kontenjan ayrılacağı tahmin ediliyor. Ancak kesin tarihler ve kadro sayıları resmi açıklama yapılmadan netleşmeyecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Yeni alım ilanı yayımlandığında başvuruların yine ÖSYM'nin tercih sistemi üzerinden yapılması bekleniyor. Adayların başvuru sırasında KPSS P93 puan türü ile tercih yapmaları gerekecek. Ayrıca, mezuniyet belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile birlikte bazı belgelerin de sisteme yüklenmesi şart koşulacak. Sürecin tamamı dijital ortamda yürütüleceği için adayların ilan öncesinde e-Devlet ve ÖSYM sistemlerinde bilgilerini güncellemeleri öneriliyor.

Atama sonuçları ise tercihlerin tamamlanmasından yaklaşık 2–3 hafta sonra açıklanacak. Sonuçların ardından yerleşen adaylara göreve başlama yazısı gönderilecek ve belirlenen tarihlerde atama işlemleri tamamlanacak.

ADAYLAR İÇİN ÖNERİLER

Acil Tıp Teknisyeni olmak isteyen adayların öncelikle hedefledikleri puan aralığını belirleyerek hazırlık planı yapmaları önem taşıyor. Güncel taban puanların 82–83 seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde, güvenli bir atama için en az 85 ve üzeri puan hedeflemek büyük avantaj sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra adayların hem merkezi atamaları hem de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sözleşmeli personel alımlarını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Resmi duyuruların yayınlandığı andan itibaren başvuru şartlarını ve tercih kılavuzlarını dikkatle incelemek, sürecin sorunsuz tamamlanması açısından kritik önem taşır.

2025 yılında ATT memurluk atamalarında taban puanların yüksek seyretmesi, bu alandaki rekabetin arttığını gösteriyor. Yeni alım ilanlarının sonbahar döneminde yayımlanması beklenirken, adayların şimdiden hazırlıklarını yoğunlaştırmaları büyük önem taşıyor. Yüksek puan hedefi, belgelerin eksiksiz hazırlanması ve sürecin yakından takip edilmesi, atanma ihtimalini artıran en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.