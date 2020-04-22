ATSO Başkanı Davut Çetin'den 23 Nisan Mesajı Başkan Davut Çetin; 23 Nisan'ı her zamankinden daha büyük bir heyecanla kutluyoruz.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Korona salgını tedbirleri nedeniyle belki bu sene sokakları meydanları dolduramıyoruz ama bu durum 23 Nisan coşkumuzu ve gururumuzu gölgeleyemez. TBMM'nin açılışının 100. yılının onurunu, heyecanını evlerimizde, balkonlarımızda her zamankinden daha yoğun duygularla yaşayacağız" ifadesini kullandı.

23 Nisan, Türk Milletinin onur ve gurur günlerinden birisi olduğunu vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bu yıl Korona sorunları nedeniyle evlerimizde olacağız ancak bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl coşkusunu gölgeleyemeyecektir.

TBMM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkemiz Kurtuluş Savaşı verirken birlik ve beraberliğimizin, ortak aklın ve milli egemenliğin bir simgesi olarak kurulmuştur. Kurtuluş Savaşının en zor günlerinde bu yüce Meclis çalışmış, milli birliğin önemini ortaya koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100. yılında da milletimizi birleştiren, ümit ve güven veren, demokrasimizin güvencesi bir kurum olmalıdır. Gönül ister ki; bütün siyasi partiler, liderler bu vesileyle bir araya gelsinler, demokrasimiz adına ortak mesajlar versinler. Ümit ediyorum ki, böyle bir tabloyu da görebiliriz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:

Türkiye Cumhuriyeti, birçok ülkeden daha uzun bir demokrasi tarihine sahiptir. 23 Nisan 1923'de milli egemenliğin ülkemiz için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğu ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı zamanda ilk milli bayramı olan bu gün, çağdaş uygarlık yolculuğumuzun da en önemli kilometre taşlarından birisidir.

Bu önemli gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından müthiş bir vizyonla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Dünya'da çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek ulusal bayramdır. Bilimin, sanatın, sporun her alanında bilgiyle donanmış, iyi yetişmiş çocuklarımız geleceğimizin teminatı ve en büyük güvencemizdir

Türkiye nüfusunun yaklaşık %23,4'unu 15 yaş altı çocuklarımız oluşturmaktadır. Avrupa Birliği'nde ise bu yaş grubundaki oranın %15.5 olduğunu görüyoruz. Genç bir nüfusumuz, yani doğru yönlendirildiğinde büyük bir potansiyelimiz var.

Bu potansiyeli ancak çocuk haklarında, eğitim sisteminde, çocuk sağlığında güçlü adımlar atarak hayata geçirebiliriz. Çocuklarımızı sorgulamaya dayalı, gelişen teknolojiyi, hatta geleceğin teknolojilerini konuşan bir eğitim sisteminde yetiştirmeliyiz.

Artık teknoloji ile iç içe bir nesil yetişiyor. Çocuklarımıza dünya standartlarında imkânlar ve eğitim sistemi sunduğumuz ve mevcut yapımızı evrensel ilkelere dayalı bir hukuki yapı ve demokrasi ile güçlendirdiğimiz takdirde bu genç nesil ülkemizi Büyük Önder Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak manevi mirasa sahiptir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bünyemizde kurduğumuz ATSO Akademi, İnovasyon Merkezimiz İNOVATSO ve ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfımız'da çocuklarımız ve gençlerimize ufuk açıcı eğitimler ve çalışmalar sunmaktan, onların geleceğe hazırlanmasına katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz.

Şanlı tarihimizi yazan kahramanlarımızın canlarını ortaya koyarak verdikleri destansı mücadeleden feyz alarak bizler de çocuklarımıza güçlü ekonomiye sahip bir ülke bırakabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşı devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak bize bu gururu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Bültenler