ATSO Başkanı Davut Çetin'den 23 Nisan Mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ATSO Başkanı Davut Çetin'den 23 Nisan Mesajı - Haberler
Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Türkiye, Güncel

ATSO Başkanı Davut Çetin'den 23 Nisan Mesajı

Başkan Davut Çetin; 23 Nisan'ı her zamankinden daha büyük bir heyecanla kutluyoruz.

22.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:39
ATSO Başkanı Davut Çetin'den 23 Nisan Mesajı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Korona salgını tedbirleri nedeniyle belki bu sene sokakları meydanları dolduramıyoruz ama bu durum 23 Nisan coşkumuzu ve gururumuzu gölgeleyemez. TBMM'nin açılışının 100. yılının onurunu, heyecanını evlerimizde, balkonlarımızda her zamankinden daha yoğun duygularla yaşayacağız" ifadesini kullandı.

23 Nisan, Türk Milletinin onur ve gurur günlerinden birisi olduğunu vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bu yıl Korona sorunları nedeniyle evlerimizde olacağız ancak bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl coşkusunu gölgeleyemeyecektir.

TBMM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkemiz Kurtuluş Savaşı verirken birlik ve beraberliğimizin, ortak aklın ve milli egemenliğin bir simgesi olarak kurulmuştur. Kurtuluş Savaşının en zor günlerinde bu yüce Meclis çalışmış, milli birliğin önemini ortaya koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100. yılında da milletimizi birleştiren, ümit ve güven veren, demokrasimizin güvencesi bir kurum olmalıdır. Gönül ister ki; bütün siyasi partiler, liderler bu vesileyle bir araya gelsinler, demokrasimiz adına ortak mesajlar versinler. Ümit ediyorum ki, böyle bir tabloyu da görebiliriz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:

Türkiye Cumhuriyeti, birçok ülkeden daha uzun bir demokrasi tarihine sahiptir. 23 Nisan 1923'de milli egemenliğin ülkemiz için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğu ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı zamanda ilk milli bayramı olan bu gün, çağdaş uygarlık yolculuğumuzun da en önemli kilometre taşlarından birisidir.

Bu önemli gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından müthiş bir vizyonla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Dünya'da çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek ulusal bayramdır. Bilimin, sanatın, sporun her alanında bilgiyle donanmış, iyi yetişmiş çocuklarımız geleceğimizin teminatı ve en büyük güvencemizdir

Türkiye nüfusunun yaklaşık %23,4'unu 15 yaş altı çocuklarımız oluşturmaktadır. Avrupa Birliği'nde ise bu yaş grubundaki oranın %15.5 olduğunu görüyoruz. Genç bir nüfusumuz, yani doğru yönlendirildiğinde büyük bir potansiyelimiz var.

Bu potansiyeli ancak çocuk haklarında, eğitim sisteminde, çocuk sağlığında güçlü adımlar atarak hayata geçirebiliriz. Çocuklarımızı sorgulamaya dayalı, gelişen teknolojiyi, hatta geleceğin teknolojilerini konuşan bir eğitim sisteminde yetiştirmeliyiz.

Artık teknoloji ile iç içe bir nesil yetişiyor. Çocuklarımıza dünya standartlarında imkânlar ve eğitim sistemi sunduğumuz ve mevcut yapımızı evrensel ilkelere dayalı bir hukuki yapı ve demokrasi ile güçlendirdiğimiz takdirde bu genç nesil ülkemizi Büyük Önder Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak manevi mirasa sahiptir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bünyemizde kurduğumuz ATSO Akademi, İnovasyon Merkezimiz İNOVATSO ve ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfımız'da çocuklarımız ve gençlerimize ufuk açıcı eğitimler ve çalışmalar sunmaktan, onların geleceğe hazırlanmasına katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz.

Şanlı tarihimizi yazan kahramanlarımızın canlarını ortaya koyarak verdikleri destansı mücadeleden feyz alarak bizler de çocuklarımıza güçlü ekonomiye sahip bir ülke bırakabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşı devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak bize bu gururu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek Haberler
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Haberler
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haberler
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fettah Can Halil Sezai Serdar Ortaç Muazzez Abacı
Spor Ali Koç Ergin Ataman Emre Belözoğlu Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: ATSO Başkanı Davut Çetin'den 23 Nisan Mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 10:53:35. #1.14#
title