ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Kadının olmadığı bir ekonomi büyüyemez"

ANKARA (İHA) – Ankara Ticaret Odası (ATO) '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Suriyeli kadınlar ile Türk kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak için ATO İDEA koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği fonu ve Dünya Bankası'nın destekleriyle yürütülen ANKA Projesi sertifika programıyla kutladı

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) koordinatörlüğünde ve Dünya Bankası'nın "Seçilmiş Bölgelerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatların İyileştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen ve geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar ile Türk kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir şekilde gelir elde etmelerini desteklemek amacı ile yürütülen projede eğitim faaliyetlerinin tamamlanması nedeniyle sertifika töreni düzenlendi.

ATO, ATO İDEA, Altındağ Belediyesi, İstasyon TEDÜ, JOON, ASAM'ın proje ortağı olduğu programda ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Anadolu geleneklerinde kadının önemine değindi. Proje ile kadınları ekonomik hayata kazandırmak istediklerini anlatan Yılmaz, "Kadın kadının yurdudur" diye çıktığımız bu yolda, birçok vatandaşımızı hem topluma hem de ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamalarında bulundu. Ayrıca Başkan Yardımcısı Yılmaz, proje ile Suriyeli ve Türk kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Kadının olmadığı bir ekonomi büyüyemez" ifadelerine yer verdi.

Kadınların istihdamda yüzde 20'lik bir oran içinde yer aldığını belirten Yılmaz şunları kaydetti: "Kadınlarımızı, çalışma hayatının içerisinde daha çok görmek en büyük emelimiz. Yüksek ekonomik refahtan bahsedebilmemiz için kadınlarımızı ekonominin, ticaretin içinde yaşatmalıyız. Türk kadını, istediği takdirde yeri gök eden, evde AŞ pişiren değil eve ekmek getiren, elinin hamuruyla her işe karışan değil elinin hamurundan para kazanandır. Yeni iş alanı, yeni ürün, yeni umut ve yeni ekmek demektir" dedi.

Nene Hatun, Halime Çavuş, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi vatanı için savaşan kahramanların torunu, 15'lik çocuğunun eline kına yakarak cepheye yollayan anaların evladı olarak bu topraklar üzerinde nefes aldığımızı hatırlatan Yılmaz, "Kadının olmadığı yerde her şey eksik kalır. Kadın; sığınılacak liman, güvenilir kardeş, uğruna öldüğümüz vatanı kurtarandır. Yalnızca bir günün değil her günün eseridir. Bizlere hayat veren, hayat içinde can veren tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" diye bildirdi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen projenin faydalanıcılarının kadın olması nedeniyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlama programına dönüştürülen sertifika törenine, Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Çakmak Genç ile ATO'nun 43, 49, 56, 60 ve 65 No' lu Meslek Komiteleri'nin kadın üyeleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı