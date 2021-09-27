ATLAS SİNEMASI'NDA TÜRK-RUS MÜZİKLERİ VE HALK DANSLARI ETKİNLİĞİ YAPILDI

Beyoğlu'nda, Türk- Rus Müzikleri ve Halk Dansları Etkinliği gerçekleştirildi. Atlas Sineması'nda yapılan etkinlikte, Rus ve Türk halklarının müzik ve danslarından örnekler sahnelendi.

"HALKLARIN SAHİP OLDUĞU KÜLTÜR, HALKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER BÜTÜN BU GERİLİMLERİN ASLINDA BİRER İLACIDIR"

Götüntü Dökümü:

-Müzik ve dans gösterisi