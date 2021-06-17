Atiye nerede çekiliyor? Atiye 1. 2. ve 3. sezonu nerede çekildi? Atiye hangi şehirde, ilçede çekildi?

Netflix'in sevilen dizilerinden Atiye'nin nerede çekim yapıldığı merak edildi. Özellikle dizinin 3. sezonu nerede çekildi merak konusu oldu. Peki, Atiye nerede çekiliyor? Atiye'nin çekim yapıldığı Göbeklitepe nerede, hangi şehirde bulunuyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor? Atiye hangi ilde çekildi? Türkiye'de mi çekiliyor?

Netflix'in beğenilen yerli yapımlarından Atiye'nin 3. sezonu 17 Haziran tarihinde yayınlanacak. Dizinin 3. sezonunda neler olacak merak ediliyor. Peki, Atiye nerede çekildi? Atiye dizisi nerede çekiliyor? Atiye hangi şehirde, ilçede çekildi? Göbeklitepe nerede?

ATİYE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ? ATİYE 3. SEZON ÇEKİMLERİ

Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizi Türkiye'nin ve Anadolu'nun turizm, kültürel ve tarihi ile büyük öneme sahip mekanları ve şehirlerinde çekimlerine devam etmiştir. İlk iki sezon çekimleri İstanbul, Şanlıurfa Göbeklitepe, Adıyaman Nemrut Dağı ve Kapadokya arasında olan dizinin üçüncü ve final sezonu çekimleri Mardin'de gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda dizinin üçüncü sezon çekimlerinin yapıldığı mekanlardan biri Bursa Suuçtu şelalesidir. Burada 150 kişilik bir ekiple 7 saatte çekim gerçekleştirilmiştir.

ATİYE 3. SEZONU ÇIKTI MI?

Atiye 3. sezonu bugün Netflix'de çıktı. Atiye 3. sezonu 17 Haziran Perşembe günü Netflix platformuna gelmiştir. Netflix'den izleyebilirsiniz.

ATİYE KONUSU NEDİR?

Atiye (özgün adı: The Gift), 27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayınlandığı, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, aksiyon ve fantastik türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanmıştır. İkinci sezon aynı birinci sezon gibi 8 bölümden oluşurken 10 Eylül 2020 tarihinde Netflix üzerinden yayınlandı.

İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor.

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat : Atiye Özgürsoy

Mehmet Günsür : Erhan Kurtiz

Metin Akdülger : Ozan Yılmaz

Melisa Şenolsun : Cansu Özgürsoy - Elif Kurtiz

Başak Köklükaya : Serap Özgürsoy

Civan Canova : Mustafa Özgürsoy

Tim Seyfi : Serdar Yılmaz

Meral Çetinkaya : Zühre Altın

Lara Tonka : Aden

Selma Ergeç : Umut

Fatih Al : Nazım Kurtiz

Hazal Türesan : Hannah

Selen Öztürk - Sibel Melek Arat : Seher Altın

Senan Kara : Melek Yılmaz

Cezmi Baskın : Öner