Atilla Peker kimdir? Atilla Peker kaç yaşında, nereli? Sedat Peker kardeşi Atilla Peker hayatı ve biyografisi

İçişleri Bakanlığı YouTube üzerinden çeşitli iddialarla gündeme gelen Sedat Peker gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Peki, Atilla Peker kimdir? Atilla Peker kaç yaşında, nereli? Sedat Peker kardeşi Atilla Peker hayatı ve biyografisi

Gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin ifade için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, savcılıkta ifade verdi. Peker,ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza vermesi şartı şeklindeki 'adli kontrol' talebiyle mahkemeye sevk edildi. "Şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütüAtilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ATİLLA PEKER KİMDİR?

Atilla Peker Sedat Peker'in iki ağabeyinden biri olarak biliniyor. Diğer kardeşleri ise Vedat Peker'dir. Kendisinden yaşça büyük olmasına karşılık Atilla Peker'in kardeşine 'reis' olarak hitap ettiği ifade edilmektedir.

1960'lı yıllarda doğduğu tahmin edilen Atilla Peker 1990'lı ve 2000'li yıllardan bu yana inşaat ve reklamcılık sektörlerinde faaliyet göstermişti. Yaşı 60'a yakın olan Atilla Peker aynı zamanda Kutluhan Arslan'ın aile dostu olarak biliniyor. Kutluhan Arslan Atilla Peker'i hissedar olarak aralarına alarak iş ortaklığı kurmuştu.

Atilla Peker bir dönem Antalya'daki özel bir kolejin hisselerini zorla ele geçirmek amacıyla örgüt kurma ve tehdit etme suçlarından yargılandı. Bu hisselerin alımı ve satımı konusunda insanları tehdit ettiği ve zorla alı koyduğu gerekçesiyle hapse girerek Edirne Cezaevi'nde yattı.

Atilla Peker daha önce de 2004 yılında Kelebek Operasyonu sırasında yargılanarak ''suç işlemek için oluşturulan örgüte üye olmak'', ''nitelikli yağmaya teşebbüs'', ''hürriyeti tahdit'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından 15,5 ile 30 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Atilla Peker ifadesinde, varlığından haberi olmadığı bir suç örgütünün elemanı olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi ve 2005 yılında beraat etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."

SEDAT PEKER'İN İDDİALARI

Suç örgütü lideri Sedat Peker, çektiği videoların 7'ncisinde 1996'da Kıbrıs'ta öldürülen gazeteci Kutlu Adalı hakkında iddialarda bulunmuştu. Peker, açıklamasında şunları söylemişti:

"1996'da Kutlu Adalı'nın cinayetine değineceğiz dedik; söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız… Devletimizle hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut eken, Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin odası, Mehmet Ağar'ın odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı, çok iyi…

Genciz, vatanseveriz, işte şu PKK'ya yardım ediyor ama genelde bana işadamlarını yönlendiriyorlar. Faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez.

(Korkut Eken) Bana dedi ki "Kıbrıs'ta bir adam var." "Evet abi" dedim, "Bu Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor" dedi. Dedi ki "Bana iki profesyonel…" "Ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana" dedim. Atilla Peker'i dedim. Çok iyidir, uzmandır dedim. THY uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Biletlerden bakabilirler, Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce (Kıbrıs'a) gittiler. Allah o insanın kanını bize nasip etmedi.

Aradan zaman geçti, döndüler 3-4 gün sonra. Den gelinemedi. Korkut abi ile konuştuk, dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada başka bir bunlara bağlı ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abi ile, "Halloldu" dedi.

Atilla Peker, kanser ameliyatı oldu, evde yatıyor. Namuslu adamdır. Benim biraderim korkmaz, doğruyu anlatır. Ben öldürsek öldürdük derdim, çünkü zaman aşımına girdi. Bir şeyden korktuğum için değil.

Şimdi diyecekler ki "Niye anlatmadın?" Lan neyi anlatayım. Gördüğünüz her şeyi anlatıyor musunuz siz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız."

ATİLLA PEKER'İN İFADESİ

Peker'in kardeşi Atilla Peker müracaat savcılığına verdiği ve kamuoyuna imzasız nüshanın yansıdığı dilekçede, gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için eski MİT'çi Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiklerini söylemişti.

Atilla Peker, dilekçede şunları söylemişti: "Kardeşim Reis Sedat Peker beni 1996 yılı mart ya da nisan ayında aradı. Ankara Sheraton Otel'e gelmemi istedi. Ben de isteğine uyarak bulunduğu yere gittim. Orada Korkut Eken ile kendisinin bulunduğu ortamda Kıbrıs'a Korkut Eken ile birlikte gitmem gerektiğini polis ve askerlerimizi şehit eden terörist kişilerin bulunduğunu ve bu kişilerin öldürülmesi gerektiğini söylediler.

Ertesi gün ben Korkut Eken ile THY'nin tarifeli uçağı ile Kıbrıs'a gitmek üzere kontrol yapılmadan uçağa doğru geçerken önce memurlara cebinden çıkardığı birkaç kimlik arasından seçerek Mustafa kimliği gösterdi ve kendini kaydettirdi. Korkut Eken bana "JERIKO"bir silah verdi ve belimde silah olmak suretiyle uçağa bindik. Kıbrıs'a indik, ismini hatırlamadığım bir otele yerleştik sonra aynı gün Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım, yardımcısı Enver Tosun yarbay ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken "Uzi" marka bir silahı bana verdi, bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucunun nasıl sökülüp takılacağını bana öğretti. Bir sonraki gün beyaz Reno Toros marka araçla Kutlu Adalı isimli şahsın akşam hava karardıktan sonra evinin çevresinde keşif yaptık. Hatırladığım kadarıyla evi yola yakın bahçeli bir evdi. Önünde ufak bir bahçesi vardı. Şahsın evinde kalabalık dört beş kişilik bir kalabalık olduğunu farkettik bu nedenle içeri girmedik, o esnada benim belimde Jeriko silah ve elimde susturuculu Uzi marka silah vardı."

KORKUT EKEN DOĞRULADI: PEKER'LE KIBRIS'A GİTTİM

Sedat Peker ile Atilla Peker'in kendisine yönelik iddialarına ilişkin konuşan Korkut Eker, "Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a, "Kıbrıs'ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor" falan demiş ve bu konuda yardım istemiş. Ben de o dönemde Emniyet'te Özel Harekat polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey (Mehmet Ağar) da beni gönderdi. Her ihtimale karşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim" demişti.