Atıl durumdaki feribot, "yüzen otel" olarak turizme hizmet edecek
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Atıl durumdaki feribot, "yüzen otel" olarak turizme hizmet edecek

02.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:37
Atıl durumdaki feribot,

Van'ın turizm potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri olan Edremit'te, turistlere farklı bir tatil deneyimi yaşatmak amacıyla "yüzen otel"e dönüştürülecek atıl durumdaki feribot, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne indirildi.

Van'ın turizm potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri olan Edremit'te, turistlere farklı bir tatil deneyimi yaşatmak amacıyla "yüzen otel"e dönüştürülecek atıl durumdaki feribot, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne indirildi.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğasıyla turistleri cezbeden Edremit'te, turizmin canlandırılması, istihdamın artırılması amacıyla belediye tarafından "Yüzen Otel Projesi" hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği proje kapsamında, daha önce Van-Tatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı atıl durumdaki "Rafet Ünal" isimli feribotun otele dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersaneye getirilen 4 katlı feribot, burada özel döşenmiş geniş kabinleri, jakuzi, kafeterya, dinlenme salonu, internet, sauna ile düğün ve konferans salonu imkanlarının sunulacağı otele dönüştürülecek.

Tersanedeki altyapı çalışmalarının ardından Van Gölü'ne indirilen 1680 ton ağırlığında, 82 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki "yüzen otel" ile turistlere mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz manzarada tatil imkanı sunulacak.

Feribottaki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

"Edremit'i gözde turizm beldelerinden biri haline getireceğiz"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin turizm, istihdam ve mesleki unsurları bir arada barındırdığını söyledi.

İlçenin yaklaşık 3 bin yıllık tarihine uygun bir proje hazırladıklarını ifade eden Say, "Van Gölü ve tarihi buluşturma, istihdam ve turizmi buluşturma anlamında bir proje geliştirmek istedik. Van ve Tatvan arasında yük taşımacılığı yapan bir feribotun boşa çıktığını öğrenince arkadaşlarımız çalışma başlattı. Önce feribotun tahsil işlemlerini yürüttük. Ardından da Bilim ve Sanayi Bakanlığına proje sunduk. Projemiz kabul edilince de feribotun otele dönüştürülmesine başladık." diye konuştu.

Projenin Van Gölü'nün turizmde daha aktif kullanılmasını sağlayacağını belirten Say, özellikle yabancı turistlerin dikkatini çekmek, istihdama katkı sunmak istediklerini aktardı.

"Yüzen otel"de çok amaçlı salonların, butik otel konseptinde odaların bulunacağını anlatan Say, şöyle konuştu:

"Kaptan dairesini eğitim amaçlı kullanacağız. Turizm Meslek Yüksekokullarından öğrenciler burayı eğitim amaçlı kullanabilecek. Gemiyi suya indirdik. Bundan sonra teknik işlemlerini yürüteceğiz. İşin uzmanları tarafından iç projelendirmesi ve dizaynı yapılıyor. En yakın zamanda da tamamlayıp Edremit sahilinde hizmete sunacağız. Bu proje sadece Van'da değil Türkiye ve uluslararası arenada ses getirdi. Türkiye'de buna benzer nadir projeler var. Kentin tanıtımına katkı sunacak. Misafirlerimiz burada seyahat edip konaklayabilecek. Turizm de bu şekilde canlanmış olacak. Bu projeyle Edremit'i turizm gözdesi bir şehir haline getireceğiz."

Feribotun geniş bir kapalı alana sahip olduğunu belirten Say, yakın zamanda hayallerini gerçeğe dönüştürerek projeyi insanların hizmetine sunmayı istediklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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