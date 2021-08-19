Atık sular tarımsal sulamada kullanılacak

İZSU Genel Müdürlüğü, atık su arıtma tesislerinden çıkan suyu tarımda değerlendirmek için harekete geçti.

İZSU Genel Müdürlüğü, atık su arıtma tesislerinden çıkan suyu tarımda değerlendirmek için harekete geçti. İklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak için harekete geçen İZSU, ilk kez arıtılan A kalite suyu tarımda ve bahçe sulamada kullanılabilir hale getirecek. Geri kazanılmış sular, sulama kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, atık suların geri kazanılması için bir ilke imza attı. İklim krizine yönelik çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü Kemalpaşa'da Ulucak Atıksu Arıtma Tesisine yapacağı geri kazanım ünitesiyle arıtılmış suyu tarım arazisinde kullanılabilir hale getirecek. Böylelikle günde yaklaşık 4 bin 200 metreküp arıtılmış A kalite su, tarla ve bahçe sulama için kullanılabilir hale gelecek.

Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi devreye girdiğinde diğer arıtma tesislerinden bir farkı olacağını belirten İZSU Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanı Faruk İşgenç, "Atık sular, tarımsal sulama kriterlerinde arıtılarak bir potansiyele dönüşecek ve tarımsal sulamada kullanılacak. İZSU Genel Müdürlüğü, artık yapacağı bütün arıtma tesislerini doğrudan tarımda sulama veya kentsel yeşil alan sulamaya yönelik planlayacak. Yeni yapılacak tesislerde örneğin Dikili, Kiraz, Beydağ'da yapılacak İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri bu plan çerçevesinde gerçekleşecek ve yöre çiftçisinin hizmetine sunulacak" şeklinde konuştu.

Küresel iklim değişikliği mücadelesinde önemli adım

Yaşadığımız dönemde küresel iklim değişikliğinin bir söylemden bir gerçeğe dönüştüğünün altını çizen İşgenç, konuşmasını söyle sürdürdü,

"Sıcaklıkların artması, su kaynaklarının giderek daha kısıtlı hale gelmesi hepimizin gördüğü bir süreç. Nitekim İzmir'in yoğun olarak tarımla uğraşan ilçelerinde bundan 10 sene önce yer altından 15-20 metrelerden su çekilebilirken, bugün bu kuyuların derinlikleri 200 metreye kadar inmiştir. Bir süre sonra bunu da bulamayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla halk sağlığı açısından büyük bir problem olan atık suyu sadece arıtmakla kalmayıp, bunu bir kaynağa dönüştürüp, yöre çiftçisinin halkının hizmetine sunmayı planlıyoruz. Böylelikle küresel iklim değişikliğiyle olan mücadelemizde önemli bir adım atmış olacağız."

Mevcut arıtma tesislerine de geri kazanım üniteleri kurulacak

İZSU, yaz aylarında yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının azaldığı ilçeler Kemalpaşa, Bayındır ve Tire'de yer alan tesislere kurulacağı geri kazanım üniteleri sayesinde, arıtılmış suyun tarım arazilerinde kullanımını sağlayacak. Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi'ne kurulacak günlük 3 bin metreküp kapasiteli geri kazanım ünitesi, "A sınıfı sulama suyu" kalitesinde geri kazanılmış su sağlayacak. Geri kazanılmış sular, sulama kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere verilecek. Hayata geçirilen proje İzmir'de bir ilk olacak.

Tire İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne kurulacak olan geri kazanım ünitesi ise günlük 7 bin 500 metreküp "A sınıfı sulama suyu" kalitesinde geri kazanılmış su sağlayacak. Yapım ihalesi süreçleri tamamlanan projelerin imalat çalışmalarına en kısa sürede başlanacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, planlanan projeler kapsamında Menderes Havza, Ödemiş, Bergama, Menemen Türkelli ve Foça Gerenköy Atıksu arıtma tesislerinden çıkan atık suların da tarım arazilerinde kullanılması amacıyla geri kazanım üniteleri kuracak.

Öte yandan, Avrupa standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesislerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Ulucak'ta kuracağı tesisin yüzde 50'sini tamamladı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan ve 35 milyon liraya mal olan tesis, günlük 4 bin 200 metreküp evsel atığı arıtacak.

Ulucak, İstiklal, Atatürk, Cumhuriyet, Damlacık, Kuyucak ve Ansızca mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtılmasını sağlayacak tesis, ileri biyolojik arıtma yapacak ve arıtılmış sular ultraviyole yöntemiyle dezenfekte edilecek. Aynı zamanda koku gideriminin de sağlanacağı Ulucak Arıtma Tesisi, 25 bin kişiye hizmet edecek. Arıtma tesisinin devreye girmesiyle birlikte Kemalpaşa ilçesinin yüzde 98,5'inin suyu arıtılmış olacak. Ayrıca tesisin içerisinde kurulacak güneş enerjisi santrali sayesinde tesis kendi enerjisini de üretecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı