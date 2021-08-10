Atık malzemelerle ailesine yaşam alanı kurdu

Atık malzemelerle ailesine yaşam alanı kurdu Bahçesindeki her şeyi atık malzemelerden inşa etti Pandemideki boş vaktinin tamamını üreterek geçirdi Evinin bahçesine çeşitli yapılar inşa eden Yaşar Yavuz: "Tamamı atık malzemelerden oluşan ağaç ev, kamelya, çeşme inşa ettim" "Atık malzemelerle...

Atık malzemelerle ailesine yaşam alanı kurdu

Bahçesindeki her şeyi atık malzemelerden inşa etti

Pandemideki boş vaktinin tamamını üreterek geçirdi

Evinin bahçesine çeşitli yapılar inşa eden Yaşar Yavuz: "Tamamı atık malzemelerden oluşan ağaç ev, kamelya, çeşme inşa ettim"

"Atık malzemelerle inşa ettiğim yapılar ailem tarafından çok beğenildi"

"Üretmek insana ayrı bir zevk veriyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Yaşar Yavuz, elinde bulunan atık malzemeleri evinin bahçesine ağaç ev, kamelya, çeşme gibi çeşitli yapılar inşa ederek değerlendirdi.

Uzun yıllardır nakliyat işiyle uğraşan 64 yaşındaki Yaşar Yavuz, elinde bulunan atık kereste ve kanalizasyon parçalarını değerlendirmek istedi. Pandemi nedeniyle boş vaktinin çok olmasını fırsat bilen Yavuz, bu parçalarla evinin bahçesine çeşitli yapılar inşa etti. Tek başına günlerce uğraşarak elleriyle inşa ettiği ağaç ev, kamelya, çeşme ve ocak, ailesi ve tanıdıkları tarafından beğenilince mutlu olduğunu belirten Yavuz, atık malzemelerin bu şekilde değerlendirilmesinin insana ayrı bir zevk verdiğini kaydetti.

"Atık malzemelerle birçok yapı inşa ettim"

Elinde bulunan inşaat kereste atıklarından hem ailesi hem de misafirleri için bazı yapılar inşa ettiğini ifade eden Yaşar Yavuz, bu süre içerisinde hem eğlendiğini hem de bir şeyler ürettiği için mutlu olduğunu dile getirdi. İnşa ettiği yapılar hakkında konuşan 64 yaşındaki Yavuz, "Elimde bulunan atık kerestelerle bir kamelya yaptım. Elimde kalan kanalizasyon malzemelerinden bir mangal yeri ve çeşme yaptım. Sonrasında lavabo ve çevresini yaptım. Elime geçen bir makaradan bu kamelyanın masasını ve seki yani oturup eğlenilen, hamur açmak için kullanılabilen bir yer yaptım. Elimde kalan malzemelerle torunlarım için de bir ağaç ev aklıma geldi. Buna müsait bir ağaç da vardı. Bunu yapmaya başladım. Temelini atarak 1 ayı bulan bir sürede tek başıma her şeyini taşıyarak, kapısını penceresini bütün aksesuarlarını geri dönüştürerek inşa ettim. Herkesin hoşuna gitti. Herkes beğendiği sürece de ben mutlu oluyorum" sözlerini kullandı.

"Üretmek insana ayrı bir zevk veriyor"

Atık malzemelerle bir şeyler üretmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Yaşar Yavuz, "Ellerinize geçen bir malzeme ile sizi mutlu edecek bir şeyler yapabiliyorsanız, bunları değerlendirmenizi rica ediyorum. Bunlar değerli malzemeler. Bir şeyler ürettiğimiz zaman da hem görüntü açısından güzel hem de insanlara daha ayrı bir zevk veriyor" diye çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer