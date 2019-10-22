Son dakika: Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik

22.10.2019 19:34

ABD'den üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, teröristbaşı Mazlum Kobani'nin ABD-Türkiye uzlaşısının getirdiği bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.

ABD'li yetkili 120 saatin sonunda Suriye'de Türkiye tarafından "herhangi bir askeri hareketlilik pozisyonu olursa" bunun yaptırımlarla sonuçlanacağını dile getirdi. ABD'den yapılan açıklamada terör örgütü YPG'nin "güvenli bölgeyi" terk ettiklerini belirttikleri söylendi.

Amerikalı yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Vladimir Putin arasında Rusya'nın Soçi kentinde yapılan görüşmeyi yakından takip ettiklerini dile getirirken Ankara ile Suriye operasyonuna verilen aranın kalıcı hale gelmesi için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereği Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara TSi ile 22:00'de bitiyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.