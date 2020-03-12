ATB'de tarım ve korona virüsü masaya yatırıldı
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Ali Ekber Yıldırım, Antalya, Çandır, Güncel

ATB'de tarım ve korona virüsü masaya yatırıldı

ATB Birleştirilmiş Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi.

12.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:45
ATB'de tarım ve korona virüsü masaya yatırıldı

ATB Birleştirilmiş Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi. Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Koronavirüs bile gıda ve tarımda kendi kendine yeterliliğin önemini ortaya koydu" dedi.


Antalya Ticaret Borsası (ATB) Birleştirilmiş Meslek Komiteleri Toplantısı, Antalya Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda yapıldı. Borsa bünyesindeki 7 meslek komitesinden üyelerin katılımıyla gerçekleşen toplantının bu ay ki konuğu Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım oldu. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, meslek komitelerinin çok etkin çalıştığını belirterek, "Komitelerimiz her ay düzenli olarak toplanıyor. Sektörleriyle ilgili sorunlarını ve çözüm önerilerini iletiyorlar. Biz de Borsa yönetimi olarak gündeme getirilen konuların takipçisi oluyoruz. Antalya Ticaret Borsası'nın bu kadar aktif olmasının nedeni komitelerimizin aktif çalışması" diye konuştu.


Toplantıya katılımı nedeniyle Ali Ekber Yıldırım'a teşekkür eden Çandır, "Türkiye'de tarım sektörünün sorunlarını detaylı şekilde gündeme getirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. 'Üretme Tüket' kitabını çok önemsiyoruz. Yıllardır atıl bırakılan, hor görülen, itibarsızlaştırılan tarımla ilgili bir kitabın 6 baskıya gidiyor olması bizler için çok önemli. Bu gerçekten tarım sektörü için geleceğe dair bir umut ışığı. Emekleriniz nedeniyle çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


"Korona virüs bile tarımın önemini ortaya koydu"


Tarımla ilgili sunum yapan Yıldırım ise, tarım ve gıda ürünlerine talebin arttığını, son 50 yılda tarım ve gıda ticaretinin 20 milyar dolardan, 1.4 trilyon dolara ulaştığını aktardı. Tarımda kendi kendine yeterliliğin önemini vurgulayan Yıldırım, koronavirüsün bile gıda ve tarımda kendi kendine yeterliliğin önemini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin ürün çeşitliliği, ticareti için önemli bir bölgede olduğunu belirten Yıldırım, "Tarım siyaset üstü, dış politika gibi ele alınmalı. Ürün deseninde planlama yok. Fiyatı artan her ürün ithal ediliyor. Enflasyonu önlemeye yönelik kısa vadeli programlar uygulanıyor. Bu da fiyatları daha yukarı çekiyor" diye konuştu.


'Üretme Tüket' kitabında tarımda, gıdıda, kırsal yapıda yaşananlarla ilgili bir kesit sunmaya çalıştığını söyleyen Yıldırım, Türkiye tarımının üreterek ayağa kalkacağını vurguladı. Yıldırım, komite üyelerinin sorularını da yanıtladı.


Başkan Çandır, Ali Ekber Yıldırım'a katılımı nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Yıldırım daha sonra "Üretme Tüket" kitabını üyeleri için imzaladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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