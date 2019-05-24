Atatürkçü Düşünce Derneği, Tartışma Yaratan Dersim Kararının İptali İçin Mahkemeye Başvurdu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Tunceli Belediye Meclisi'nin belediye tabelalarında 'Dersim' ibaresinin yazılması kararının iptal edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. ADD enel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, "Atatürk ile Tunceli arasına bir mesafe koymaya kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.

ADD üyeleri, Tunceli Belediye Meclisi'nin belediye tabelalarında Tunceli yerine Dersim ibaresinin yazılması kararının iptalini talep etti. ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, talebi içeren dilekçeyi Erzurum Bölge İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Ankara İdare Mahkemesine sundu.

"TÜRKİYE'NİN ADININ DA DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİNİN BİR ADIMI"

Altınışık, başvuru sonrası yaptığı açıklamada il isimlerinin yasayla değiştirilebileceğini ve alınan bu kararın yasa tanımazlık olduğunu söyledi. Tunceli Belediyesinin bu kararının toplumu ayrıştırmaya yönelik bir hareket olduğunu öne süren Altınışık, kararı ileride Türkiye Cumhuriyeti'nin de adının değiştirilebileceğinin adımı olarak gördüklerini ifade etti.

"SİYASİ BİR HASTALIK"

Altınışık, "Uyarı mesajımızı hukuk yoluyla vermek istedik. Tunceli adı Atatürk tarafından verilmiştir. Atatürk ile Tunceli arasına bir mesafe koymaya kimsenin hakkı yoktur. Tuncelililer, Atatürk devrimine ve Cumhuriyet'in kazanımlarına bağlıdır. Belediye başkanlığına gelir gelmez Atatürk ve şehir isimleriyle uğraşmak siyasi bir hastalıktır. Bu hastalığa da Atatürkçüler olarak duyarsız kalmayacağız" diye konuştu.