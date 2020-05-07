Atatürk yaşam kompleksi için kazma vuruldu
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Atatürk yaşam kompleksi için kazma vuruldu

Atatürk yaşam kompleksi için kazma vuruldu
07.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:25

Altıeylül Belediyesi tarafından projelendirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi inşaatı için kazma vuruldu.

Altıeylül Belediyesi tarafından projelendirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi inşaatı için kazma vuruldu.

Altıeylül Belediyesi tarafından yapımı devam eden vizyon projelere bir yenisi daha eklendi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Bahçelievler Mahallesinde yapımına başlanan ve içerisinde kapalı yüzme havuzu, millet kıraathanesi, kafeterya gibi kısımların bulunacağı proje hakkında bilgiler verdi. Temel açma işlemini yerinde inceleyen Avcı şunları söyledi; "Korona virüs salgını nedeniyle hep beraber yoğun ve zahmetli bir süreç geçiriyoruz. Altıeylül Belediyesi olarak bu süreçte üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu sürecin bir an önce bitmesini diliyoruz. Bu zahmetli süreç devam ederken, bir yandan da milletimize hizmet etmek için projelerimiz ile ilgili çalışmaları devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz devam eden projelerimizden Kültür Merkezi çalışmaları durmuştu. Orası ile ilgili ihalemizi yaptık ve çalışmalara başlanmış oldu. Şu an da üzerinde bulunduğumuz yerde inşa edeceğimiz Gazi Mustafa Kemal Yaşam Kompleksi bizim gerçekten değer verdiğimiz farklı bir proje olacak. Bugün itibari ile temelini açmaya başladık. Şu an hafriyatını yaptığımız yerde iki ayrı bina olacak. Bir binamızda; yüzme havuzu, kadın - erkek soyunma odaları, kantin alanı, müdüriyet, sekreterlik, tribün, spor salonu olmak üzere 2 bin 485 metrekarelik bir inşaat alanı olacak. Diğer binada ise; 450 metrekare otopark, kafeterya, mescit, toplantı odası, kütüphane ve etüt odaları şeklinde hizmet verecek binamız da 2 bin 660 metrekarelik bir alanda inşa edilecek. Proje tamamlandığında ise toplamda 5 bin 145 metrekare alanda ilçeye değer katacak. Hedefimiz bu iki binayı da 2021 yılı sonuna kadar bitirmek. Sonrasında, Asuva park ve yanındaki alanları da projeye katarak büyük bir yaşam kompleksi haline getirmeyi düşünüyoruz. Millete hizmet yolunda gayretle çalışmalara devam ediyoruz.

Altıeylül, şehrin parlayan yıldızı olacak

Altıeylül Belediyesi tarafından yapımı devam eden projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Avcı fersah fersah ilerleyeceğiz derken şunları söyledi; "Projelerimiz devam ediyor. Her projeyi aynı anda bitiremeyiz, fersah fersah ilerleyeceğiz. Özellikle Büyükşehir'den devraldığımız Plevne Kapalı Pazar yeri su basmanını attıktan sonra hedefimiz orayı 2021 de tamamlamak. Orası ile ilgili bir çalışmayı şu an yapmayacağız. Altıeylül Kültür Merkezi, ALGEM Binamız devam ediyor. 2. Gündoğan Mahallemizde de Cuma Pazarı yanında Haziran Sonuna kadar açılışını yapmayı düşündüğümüz Sultan Alparslan Kültür Evi inşaatımız devam ediyor. Yine Dinkçiler mahallemiz eski Baruthane'de Park ve Millet Kıraathanesi çalışmamız var. İsmini de rahmetli Efsane Belediye Başkanlarımızdan Sabri Uğur ismi vereceğiz. Buranın açılışını da Kurtuluş günümüz olan 6 Eylül'de yapmayı düşünüyoruz. Bu yıl hem 2.Gündoğan ve Dinkçiler Mahallelerimizdeki projelerimizi hizmete sunacağız. İlçemize değer katmak ve Balıkesir'in parlayan yıldızı haline getirmek için vizyon projeler yapmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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