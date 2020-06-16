Atatürk Üniversitesi"nde örgün öğretimdeki online final sınavları başarılı bir şekilde tamamlandı
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Atatürk Üniversitesi"nde örgün öğretimdeki online final sınavları başarılı bir şekilde tamamlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam eden Atatürk Üniversitesi, final sınavlarını da çevrimiçi (online) olarak tamamladı.

Atatürk Üniversitesi
16.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:17

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam eden Atatürk Üniversitesi, final sınavlarını da çevrimiçi (online) olarak tamamladı.

1-14 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşen örgün öğretim final sınavlarında toplam 12 Milyon sayfa görüntülenmesi sağlanırken 1 Milyon 408 Bin oturum gerçekleştirildi. 63 farklı ülkeden final sınavlarına katılan öğrenciler, sınavlarına en çok mobil cihazlarından bağlanarak katılım sağladı.

Pandemi dönemi nedeniyle ara verilen ve ardından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi yönünde karar alınan örgün öğretim programları kapsamındaki derslere, senkron (eşzamanlı) olarak devam eden Atatürk Üniversitesi, final sınavlarını da çevrimiçi olarak sorunsuz bir şekilde tamamladı.

"Dersleri Eş Zamanlı Olarak Verdik"

Uzaktan eğitim ile açıköğretim modeline yönelik geniş bir bilgi ve birikime sahip olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin yarım asrı aşan tecrübesi, mevcut bilgi işlemi, uzaktan eğitim altyapısı, açık öğretim deneyimi, öğrenme ve öğretmeyi geliştirme faaliyetleri, dijital dönüşüm çalışmaları, akademik ve idari personel yetkinliğiyle pandemi süreci boyunca "Hayatın Hizmetinde Hep İleriye" prensibiyle hareket etmeye devam ettiğini dile getirdi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tavsiye kararıyla geçilen uzaktan eğitim modelini oldukça başarılı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Rektör Çomaklı: "Bilimsel istatistik ve dijital veriler izlendiğinde, öğrencilerimizin bu süreçte online derslere katılımlarının ve ders materyallerine ilgilerinin yoğun olduğunu gözlemledik. Dönem sonunda yaptığımız final sınavlarını da alanında uzman ekibimizin çalışmalarıyla başarılı bir şekilde tamamladık" diye konuştu.

Sınav Esnasında Anlık Destek Sağlandı

Yüz yüze eğitimde olduğu gibi pandemi sürecinde de öğrenci merkezli bir yaklaşım izlediklerini belirten Rektör Çomaklı, verilen bu hizmet süresince hiçbir öğrencinin mağdur olmadığını belirtti. Sınav esnasında herhangi bir sebeple kesinti yaşayan öğrencilerin kaldıkları yerden sınavlarına tekrar devam ettiklerini vurgulayan Çomaklı, yine ilgili akademisyenin inisiyatifi dahilinde telafi sınavlarının yapıldığını, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) aracılığıyla anlık destek sağlandığını ve dünyada en çok kullanılan ücretsiz, açık kaynak ve esnek Öğretim Yönetim Sistemi sayesinde dersin doğasına uygun sınav modellerinin rahatlıkla uygulandığını söyledi.

"Sınavlarımız, Cumhurbaşkanlığının Bilgi Güvenliği Tedbirlerine Uygun Bir Şekilde Yapılıyor"

"Kendi yetişmiş insan kaynağımız ile geliştirdiğimiz sistem sayesinde oldukça güvenilir bir uzaktan eğitim süreci geçirdik" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Çomaklı, üniversitenin kendi sunucuları aracılığıyla hizmet sağladığını, bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığının Bilgi Güvenliği Tedbirlerine uygun bir şekilde sınavların yapıldığını vurgulayarak: "Bütünleme sınavlarını da yine çevrimiçi olarak, sorunsuz bir şekilde sürdürüyoruz. Aynı zamanda Açıköğretim Fakültemizin de final sınavları online şekilde devam ediyor. Bu sürecin eksiksiz bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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