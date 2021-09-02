Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı.
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı.
2. Kolordu Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı'nı temsilen Keşan 4. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkanı Özacar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.
Programa, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova