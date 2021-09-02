Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı.

2. Kolordu Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı'nı temsilen Keşan 4. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Özacar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

Programa, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

Fahrettin Altun'dan Yargıtay binasının dualı açılış törenine gelen eleştirilere 'Atatürk'lü yanıt
Fahrettin Altun'dan Yargıtay binasının dualı açılış törenine gelen eleştirilere "Atatürk"lü yanıt
Eşi şiddet uygulayınca 'Öldürülmek istemiyorum' diye yardım istemişti, sopayla dövüldü
Eşi şiddet uygulayınca "Öldürülmek istemiyorum" diye yardım istemişti, sopayla dövüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Münir Özkul Acun Ilıcalı
Spor Muslera Mesut Özil Ali Öztürk Salih Uçan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:58:57. #1.14#

title