Atatürk'ün Edremit ve Ayvalık'a gelişinin 87. yılı törenlerle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e ve Ayvalık'a gelişinin 87. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e ve Ayvalık'a gelişinin 87. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Edremit'teki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Kovid-19 kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Törene, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı P. Alb. Fuat Kara, Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yasin Demir ve İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ömer Koç katıldı.

Protokol üyelerinin Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve bando eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile devam etti.

Ardından Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

Başkan Vekili Ülger, "Biz Edremitliler 87 yıl önce sadece bir komutanı, bir kurtarıcıyı, bir lideri ağırlamadık. Belki bunun kadar önemlisi bir öğretmeni ağırlayıp dersler de aldık." dedi.

Ardından öğrenciler tarafından şiirler okunmasından sonra tören sonlandı.

Ayvalık'ta da yürüyüş gerçekleştirildi

Ayvalık ilçesinde de Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden yapılan yürüyüşe, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı. Kd. Binbaşı Sadun Özdemir, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Çelenk sunumu ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek bırakmasının ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bir konuşma yaptı.

Ergin, "87 yıl önce, bugün Ayvalık'a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergahından yürüyerek halkın karşısına gelmekten dolayı çok mutlu oldum." diye konuştu.

Tören, Ayvalık İstiklal İlkokulu öğrencilerinin seslendirdiği şiirlerin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik