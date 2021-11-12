ATATÜRK ODASI'NA HAYRAN KALDILAR

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba'yı tarihi belediye binasında yer alan Başkanlık makamında ağırladı.

Konuklarıyla eğitime, spora ve gündeme dair samimi bir sohbet gerçekleştiren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, daha sonra konuklarını 121 yıldır kesintisiz belediye olarak kullanılan belediye binasını gezdirdi. Belediye binasının tarihi, yapımı ve burada görev yapan belediye başkanları hakkında bilgi veren Gürkan, belediye binasının duvarlarından yer alan tarihi tabloları da konuklarına tanıtarak, Şehit Ressam Hasan Rıza'yı anlattı.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba daha sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne ziyareti sırasında kaldığı, yıllardır aslına uygun olarak korunan ve halkın ziyaretine açık olan Atatürk Odası'nı gezdi.

Atatürk Odası'na hayran kalan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, Edirne Belediyesi tarafından Ata'nın orijinal ölçülerine göre yaptırılan Atatürk Heykeli'nin önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

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