Atatürk ile fotoğraf çekilen kız çocuğunun Müzeyyen Senar olduğu iddiası - Haberler
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Atatürk ile fotoğraf çekilen kız çocuğunun Müzeyyen Senar olduğu iddiası

Haberler.com, Emine Ezgi Özdemir - Güncel
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Atatürk ile fotoğraf çekilen kız çocuğunun Müzeyyen Senar olduğu iddiası

Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Müzeyyen Senar'ın Atatürk ile çekildiği iddia edilen fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak siyah beyaz fotoğraftaki kız çocuğunun Senar değil, Ali Fethi Okyar'ın kızı Nermin Kırdar olduğu anlaşıldı.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümü vesilesiyle sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlardan bazılarında usta sanatçının çocukluk zamanında Atatürk ile çekildiği öne sürülen fotoğraf da yer aldı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da dahil olmak üzere pek çok kullanıcı söz konusu fotoğrafı paylaşarak Müzeyyen Senar'ı andı.

Atatürk ile fotoğraf çekilen kız çocuğunun Müzeyyen Senar olduğu iddiası

FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ MÜZEYYEN SENAR DEĞİL

Zaman zaman gündeme gelip paylaşılan fotoğraftaki kız çocuğunun Müzeyyen Senar olduğu iddiası ise gerçeği yansıtmıyor. 1930 yılında çekilen fotoğrafta, Atatürk'ün yanında yer alan kız çocuğu Türkiye Cumhuriyeti 2. Başbakanı Ali Fethi Okyar'ın kızı Nermin Kırdar. Fethi Okyar hakkında internet üzerinde yapılan incelemelerde de söz konusu fotoğrafa ulaşmak mümkün.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Atatürk ile fotoğraf çekilen kız çocuğunun Müzeyyen Senar olduğu iddiası

Atatürk ile fotoğraf çekilen kız çocuğunun Müzeyyen Senar olduğu iddiası

Atatürk ile fotoğraf çekilen kız çocuğunun Müzeyyen Senar olduğu iddiası

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"Atatürk ile fotoğraf çekilen kız çocuğunun Müzeyyen Senar olduğu iddiası"
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"Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Müzeyyen Senar'ın Atatürk ile çekildiği iddia edilen fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Siyah beyaz fotoğraftaki kız çocuğunun Müzeyyen Senar değil, Ali Fethi Okyar'ın kızı Nermin Kırdar olduğu anlaşıldı."

Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Güncel

Müzeyyen Senar, Atatürk, Güncel, Haberler

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